"See you again" lên top YouTube đem lại bao nhiêu tiền cho tác giả?

Theo Thenextweb, điều mà mọi người mong đợi cuối cùng cũng đã xảy đến: Gangnam Style, video âm nhạc nổi tiếng của nghệ sĩ Hàn Quốc Psy đã bị đánh bật khỏi vị trí đứng đầu của bảng xếp hạng top các video được xem nhiều nhất trên Youtube. Vị trí này từ giờ sẽ thuộc về See You Again của Wiz Khalifa, một bản rap-ballad được đưa vào bộ phim ăn khách Fast and Furious 7, với hơn 2,9 tỷ lượt xem tại thời điểm viết bài.

Vương miện mà Khalifa đang đội trên đầu chắc hẳn là có sức nặng rất lớn: Psy đã từng sở hữu nó với một video chỉ được quay trong 2 ngày, và Gangnam Style cũng là video đầu tiên trên Youtube đạt 1 tỷ lượt xem.

Vậy, khi See you again chuẩn bị đạt được 3 tỉ lượt xem, nó sẽ mang về cho Wiz Khalifa bao nhiêu tiền?

Theo như phân tích của các chuyên gia, một Youtuber nhận được khoảng 1000 USD (gần 23 triệu đồng) cho mỗi một triệu lượt xem. Và đó là sau khi Youtube đã lấy đi 45% doanh thu từ quảng cáo.

Vậy là với hơn 2,9 tỷ lượt xem, Wiz và công ty của mình đã bỏ túi 2,9 triệu USD. Dĩ nhiên, việc Wiz Khalifa có thể nhận được bao nhiêu lại còn tùy thuộc vào thỏa thuận giữa thương hiệu và công ty đại diện của anh. Dù vậy thì đây cũng là một con số không tệ cho một video được sản xuất với chi phí thấp phát hành vào năm 2015.

Theo VnReview