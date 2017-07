Điều gì xảy ra khi bạn ăn trứng gà sống?

Ăn trứng sống thì cơ thể khó hấp thu protein, biotin và dễ bị nhiễm vi khuẩn.

Trứng là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất mà chúng ta nên tiêu thụ hằng ngày. Nó chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu và có nhiều lợi ích về sức khỏe. Có nhiều cách chế biến trứng như luộc, rán, ốp la..., song nhiều người vẫn tò mò liệu ăn trứng sống có nhiều chất dinh dưỡng hơn không?

Theo Boldsky, giống như trứng nấu chín, trứng sống rất bổ dưỡng. Nó giàu chất đạm, chất béo lành mạnh, vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và rất nhiều dinh dưỡng khác. Một quả trứng khoảng 50g chứa vitamin A, vitamin B2, vitamin B5, vitamin B12, selen, phốt pho, folate, protein, chất béo... Tuy nhiên các chuyên gia khuyên rằng không nên ăn trứng sống bởi có nhiều rủi ro.

Nếu ăn trứng sống, có thể bạn sẽ không thể hấp thụ được hết protein trong trứng. (Ảnh: Boldsky).

Dưới đây là những lý do bạn không nên ăn trứng sống:

Protein trong trứng gà sống không được hấp thu tốt

Trứng là nguồn protein dồi dào, tuy nhiên ăn trứng sống có thể làm giảm sự hấp thu chất lượng protein. Khoảng 90% protein trong trứng nấu chín được cơ thể hấp thu, trong khi ở trứng sống chỉ có 50%.

Nghiên cứu chỉ ra rằng protein trong trứng nấu chín dễ tiêu hóa hơn so với protein trong trứng sống. Nếu ăn trứng sống, có thể bạn sẽ không thể hấp thụ được hết protein trong trứng.

Trứng sống có thể ngăn chặn sự hấp thu biotin

Biotin là vitamin B hòa tan trong nước, còn được gọi là vitamin B7. Vitamin này cần thiết cho cơ thể sản xuất glucose và axit béo. Trứng sống chứa protein avidin nên có thể ngăn cơ thể hấp thu vitamin B hòa tan trong nước.

Trứng sống có thể bị nhiễm vi khuẩn

Trứng sống và chưa chế biến có thể chứa salmonella, một loại vi khuẩn có hại. Vi khuẩn này được tìm thấy không chỉ trên vỏ trứng mà còn bên trong trứng. Tiêu thụ trứng bị nhiễm salmonella có thể gây ngộ độc thực phẩm. Thực tế này cũng đã được khẳng định trong một vài nghiên cứu về sự bùng phát dịch bệnh từ vi khuẩn salmonella do tiêu thụ trứng sống.

Người dễ bị ảnh hưởng từ nhiễm khuẩn salmonella bao gồm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do hệ thống miễn dịch chưa trưởng thành. Ở phụ nữ mang thai, salmonella có thể gây chuột rút trong tử cung dẫn đến sinh non.Ngoài ra, người trên 65 tuổi thường có nguy cơ tử vong do các bệnh nhiễm khuẩn ở thực phẩm. Do đó, những người này ăn trứng sống có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, người bị suy giảm miễn dịch mắc bệnh tiểu đường, HIV và u ác tính cũng không nên ăn trứng sống.