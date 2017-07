Thú vui sưu tầm đĩa than ít ai biết của BLV Quang Huy

Mặc dù BLV Quang Huy được nhiều người biết đến trong lĩnh vực thể thao nhưng anh cũng có niềm đam mê bất tận với âm nhạc, đặc biệt là thú vui sưu tầm đĩa than.

BLV Quang Huy là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao nhưng anh lại được sinh ra trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Ít ai biết Quang Huy sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với hàng nghìn chiếc đĩa than. Hầu hết đó là đĩa than quý có xuất xứ từ Liên Xô cũ, Đức, Hungary... Anh thường bổ sung vào bộ sưu tập lớn của mình bằng cách mua đĩa than trong những chuyến công tác nước ngoài. Sau này, anh còn sưu tầm thêm cả băng cassette và đĩa CD.

BLV Quang Huy trở thành khách mời của chương trình Giai điệu kết nối

Trò chuyện cùng MC - BTV Anh Tuấn trong chương trình Giai điệu kết nối, BLV Quang Huy chia sẻ: "Khi tôi 9 tuổi, nhà tôi đã bắt đầu có đĩa để nghe nhạc. Tôi có cơ hội được tiếp xúc với âm nhạc đến từ châu Âu, các thể loại nhạc cổ điển, rock. Tôi còn sống trong khu nhà có những nghệ sĩ thường đi công tác trở về và mang theo những băng nhạc nên càng được tiếp xúc gần hơn với âm nhạc. Vì thế, ý thức sưu tầm nhạc đã hình thành từ khi tôi 12 tuổi".

BLV Quang Huy cũng tiết lộ, anh nghe rất nhiều thể loại nhạc khác nhau nhưng thể loại thích nhất là rock. Anh có cả niềm đam mê với ca từ trong những sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. BLV này cho biết: "Với nhạc Trịnh, tôi thích nhất là ca từ bởi tính nhân bản, đi vào những ngóc ngách của tâm trạng con người. Trong đó, album Da vàng với ca từ như lời tiên liệu của nhạc sĩ về những điều sẽ đến. Tôi nghĩ đó là một album tiêu biểu của nhạc Việt, đề cập về đất nước đã trải qua biết bao chia cắt, chia ly và có những con người luôn mơ về sự sum họp".



Trong chương trình, BLV Quang Huy còn bất ngờ trổ tài chơi đàn guitar. Anh chia sẻ, một trong những hình ảnh in đậm trong ký ức của anh nhất chính là bố đệm đàn cho mẹ hát. Hình ảnh đó góp phần giữ ngọn lửa đam mê với âm nhạc sống trong lòng anh.



Theo VTV