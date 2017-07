Khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông đến ngày 16/7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ 13-16/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi nhưng giảm dần về lượng và vẫn tập trung mưa vào đêm và sáng sớm.

Trong vòng 6 giờ (tính đến 1h ngày 13/7), các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to như Tam Đường (Lai Châu) 46mm, Chi Nê (Hòa Bình) 42mm, Lào Cai 47mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 49mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 47mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 54mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 48mm...

Ngày và đêm 13/7, mưa giảm dần về cường độ và diện, số điểm mưa lượng khá chỉ còn cục bộ. Tuy nhiên, do mưa kéo dài nên ở vùng núi cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ cao nhất tại Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Điện Biên Phủ, Lào Cai, Sơn La không vượt quá 33 độ C.

Ở Trung Bộ, Thanh Hóa trời nhiều mây, có mưa cả ngày, nhiệt độ dưới 30 độ C. Từ Vinh đến Huế mưa dông ngắt quãng, nhiệt độ 30-32 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng gián đoạn, mưa xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm, nhiệt độ 31-33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ sáng đến trưa trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở Playku, Kon Tum, Buôn Ma Thuột 27-30 độ C; Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cà Mau, Cần Thơ 30-33 độ C. Đến chiều mưa xảy ra trên phạm vi rộng, có những điểm mưa vừa, mưa to kèm hiện tượng giông sét, gió giật nguy hiểm.

Trên biển, ngày 13/7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông, khu vực giữa và Nam biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng biển Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4-10km.