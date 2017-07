Ung thư cổ tử cung: sàng lọc sớm tránh rủi ro

Không chỉ đang tăng cao qua các năm, tỷ lệ phụ nữ bị ung thư cổ tử cung (UTCTC) còn đang có xu hướng trẻ hóa. Đáng lo ngại hơn khi nhiều phụ nữ chưa biết rõ nguyên nhân gây UTCTC và chưa chú trọng đến việc sàng lọc UTCTC.

Ai dễ mắc UTCTC?

Nếu như trước đây, UTCTC thường xuất hiện ở phụ nữ trong độ tuổi 30 – 50 đã quan hệ tình dục, thì ngày nay nhóm phụ nữ trẻ hơn, trong độ tuổi 20 – 30, đã có nguy cơ bị UTCTC “tấn công”. Đến nay, UTCTC là căn bệnh phổ biến hàng thứ hai trong các loại ung thư phụ khoa ở phụ nữ mà nguyên nhân chính là do nhiễm dai dẳng vi-rút HPV (Human Papilloma Virus).

Vi-rút HPV có hơn một trăm chủng khác nhau. Trong đó, có 14 chủng được xem là có nguy cơ cao, gây nên hơn 99% ca ung thư cổ tử cung. Hai chủng nguy cơ cao nhất là chủng HPV 16 và HPV 18, nguyên nhân gây nên hơn 70% các trường hợp UTCTC.

UTCTC diễn tiến âm thầm

Không xảy ra một cách đột ngột, bệnh UTCTC diễn tiến âm thầm qua từng giai đoạn từ khi nhiễm dai dẳng HPV, đến những bất thường ở tế bào cổ tử cung, các tổn thương tiền ung thư rồi đến ung thư xâm lấn. Nhiễm HPV gần như không có triệu chứng, thậm chí ở giai đoạn tiền ung thư, người bệnh đôi khi gần như không có triệu chứng gì đặc hiệu.

Chỉ đến khi ở giai đoạn tiến triển, bệnh nhân mới có những biểu hiện như: ra huyết trắng có mùi hôi hoặc có lẫn máu, chảy máu âm đạo sau giao hợp hoặc chảy máu không liên quan chu kì kinh nguyệt, kèm theo đau vùng chậu,… Nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, chớ nên nên coi thường và bỏ qua. Bởi nếu không, bệnh sẽ có thêm thời gian tiến triển đến các giai đoạn muộn hơn khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Sàng lọc sớm – Hiệu quả cao

UTCTC là ung thư duy nhất biết được nguyên nhân là do vi-rút HPV và là ung thư có thể phòng ngừa được. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những bệnh ung thư phụ khoa phổ biến với tỷ lệ tử vong cao hàng đầu ở phụ nữ hiện nay. Nguyên nhân chính là do ý thức tham gia sàng lọc UTCTC định kỳ còn thấp. Số đông phụ nữ hiện nay chưa thực sự quan tâm và hiểu được tầm quan trọng của việc sàng lọc phát hiện sớm ung thư phụ khoa. Chính vì vậy mà các biểu hiện lâm sàng không được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Với sự phát triển của y học hiện đại, cụ thể xét nghiệm cobas® HPV giúp phát hiện sự hiện diện của vi-rút HPV trong tế bào cổ tử cung, ngay cả khi chưa có sự biến đổi của tế bào, sẽ là giải pháp lý tưởng giúp phát hiện nguy cơ bệnh từ rất sớm nhằm có hướng theo dõi và xử lý kịp thời các tổn thương tiền ung thư nếu có trước khi chúng trở thành ung thư.

Đánh giá cao hiệu quả của xét nghiệm cobas® HPV, PGS. TS. Lưu Thị Hồng, Tổng thư ký Hội Phụ sản Việt Nam cho biết: “Bộ Y tế đã ra khuyến cáo quốc gia, trong đó xét nghiệm HPV DNA được sử dụng như là xét nghiệm chính ban đầu trong sàng lọc nguy cơ UTCTC. Đây chính là giải pháp hữu hiệu giúp phụ nữ phát hiện sớm, ngăn ngừa bệnh để có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn.”