Đề nghị Bến xe Nước Ngầm đo tiếng ồn, khí thải của xe ô tô

Đại diện UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành sau khi làm việc với Bến xe Nước Ngầm đã đề nghị bến xe này phải thực hiện đo tiếng ồn, khí thải xả ra từ các xe ô tô khách đỗ ở vị trí cạnh khu tập thể của người dân sinh sống.

Trước đó, nhiều hộ dân ở khu B của tập thể khai thác Nước Ngầm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai – Hà Nội) phản ánh, khoảng gần một tháng nay họ thường xuyên bị “tra tấn” bởi tiếng động cơ, khói nhả ra liên tục từ các xe ô tô khách đỗ trong Bến xe Nước Ngầm.

Người dân sinh sống ở đây cho rằng, lãnh đạo bến xe đã chỉ đạo các tài xế cho xe nổ máy, nhả khói liên tục nhằm ép các hộ dân của khu tập thể bán hoặc cho thuê căn hộ để Bến xe Nước Ngầm mở rộng.

Những căn hộ còn lại của khu tập thể đã được bến xe xây bức tường ngăn cách, giảm tiếng ồn từ bãi xe.

Liên quan đến nội dung này, chiều 12/7, phóng viên Dân trí đã làm việc với đại diện UBND phường Hoàng Liệt.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ phụ trách đô thị của phường Hoàng Liệt thông tin: Sau khi nhận được đơn phản ánh của các hộ dân khu tập thể nói trên, sáng 12/7, đoàn công tác liên ngành gồm các thành phần như: Phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai, Cảnh sát Môi trường quận Hoàng Mai, Phòng Tư pháp quận Hoàng Mai, Phòng Đô thị phường và Công an phường Hoàng Liệt đã đến làm việc với Bến xe Nước Ngầm.

Tại buổi làm việc, đại diện Bến xe Nước Ngầm khẳng định không có chuyện chỉ đạo các tài xế nổ máy, nhả khói để ép người dân bán nhà. Các xe chỉ nổ máy khi di chuyển, khu vực đỗ xe cạnh tập thể nói trên là để chờ lên vị trí đón khách.

Lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm giải thích thêm với đoàn công tác, thời gian gần đây, bến xe có nhu cầu mở rộng thêm mặt bằng để làm các dịch vụ hỗ trợ vận tải nên đã thuê một số căn hộ trong khu tập thể. Việc thuê đất của các hộ dân là hoàn toàn tự nguyện, đúng quy định của pháp luật.

Sau khi thuê được 6 căn hộ tại khu tập thể nói trên, bến xe đã tiến hành phá bỏ để có mặt bằng làm dịch vụ hỗ trợ vận tải. Trong quá trình phá dỡ có ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân còn lại. Tuy nhiên, bến xe này đã khắc phục bằng cách xây bức tường cao 2,8m để ngăn cách, giảm tiếng ồn giữa bến xe với các hộ dân còn lại trong khu tập thể.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho các xe khi lùi ở khu vực trên, bến xe đã cho lắp đặt các cột sắt phía sau các hộ dân còn lại.

Ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết, sau khi làm việc với Bến xe Nước Ngầm, đoàn công tác đã xuống kiểm tra thực tế tại khu tập thể nói trên thì nhận thấy, những gì mà lãnh đạo bến xe này giải thích là hoàn toàn đúng.

Phóng viên nêu vấn đề về việc người dân khu vực trên đang lo lắng mất an ninh trật tự khi Bến xe Nước Ngầm tự ý mở đường để cho hành khách đi cắt ngang qua lối đi chung của khu tập thể, ông Hà cho rằng, lượng người trong khi tập thể không nhiều, nên việc đi lại không lớn, do đó sẽ không quá ảnh hưởng khi bến xe cho hành khách chỉ đi cắt ngang qua. Bến xe đã lắp đặt 3 camera an ninh và bố trí bảo vệ túc trực tại khu vực này nhằm giữ gìn an ninh trật tự.

Hành khách chỉ đi cắt ngang qua lối đi chung của khu tập thể. Tại đây đã lắp đặt 3 camera an ninh, luôn có bảo vệ túc trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Về việc bến xe Nước Ngầm tự ý mở lối đi cắt ngang qua đường đi của khu tập thể có xin ý kiến lãnh đạo phường hay cơ quan chức năng khác không, ông Hà cho biết: “Việc mở lối đi như vậy thì bến xe cũng chưa kịp báo cáo cho phường. Tuy nhiên, việc này thuộc thẩm quyền của Phòng Quản lý đô thị quận”.

Ông Hà thông tin thêm, tại buổi làm việc, đoàn công tác có đề nghị Bến xe Nước Ngầm phải mời đơn vị chuyên môn về đo tiếng ồn, khí thải phát ra từ những ô tô đỗ cạnh khu tập thể nói trên để có căn cứ xử lý.

“Nếu tiếng ồn, lượng khí thải từ các xe ô tô khách phát ra ở gần khu tập thể nói trên mà vượt ngưỡng thì cơ quan chức năng sẽ yêu cầu bến xe này khắc phục, điều chỉnh. Chậm nhất cuối tháng này bến xe phải báo cáo kết quả về việc này” – ông Hà nói thêm.

Nguyễn Dương