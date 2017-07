Nhân sự mới Bộ Công an, Y tế

Bộ Công an, Y tế, các tỉnh Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Thái Nguyên vừa quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ.

Bộ Công an: Ngày 12/7, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, thay mặt Bộ Công An đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bình Dương cho Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng Phòng bảo vệ chính trị nội bộ Công an nhân dân – Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục chính trị và Trung tá Nguyễn Thanh Điệp, Trưởng Phòng Cảnh sát PC&CC số 1, TP Thủ Dầu Một.

Thăng hàm từ thượng tá lên đại tá cho đồng chí Nguyễn Văn Hòa.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Chính trị trao quyết định bổ nhiệm cho 2 phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương. Ảnh: báo Bình Dương

Bộ Y tế: Chiều ngày 12/7, Thứ trưởng Trương Quốc Cường đã trao quyết định của Bộ trưởng Y tế về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế cho TS. Nguyễn Thúy Hường.

Ngày 11/7, GS.TS Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định của Bộ trưởng Y tế bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Khải giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Ninh Thuận: Ngày 12/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Phạm Đăng Thành, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương giữ chức Giám đốc Sở Công Thương. Ông Nguyễn Văn Quế, Chánh Thanh tra Sở TN&MT giữ chức Phó Giám đốc Sở TN&MT; ông Nguyễn Huệ Khải, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi giữ chức Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Lê Vũ Chương, Trưởng phòng nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế gữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cán bộ, công chức. Ảnh: báo Ninh Thuận

Ông Trần Trung Dũng, Trưởng phòng Dạy nghề thuộc Sở LĐTB&XH giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận; ông Đổng Hoàn,Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Ninh Phước giữ chức Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Quảng Ngãi: Ngày 11/7, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã trao quyết định phân công ông Võ Văn Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 1/7.

Thái Nguyên: Ngày 11/7, Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm ông Vũ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở TT&TT, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin trực thuộc Văn Phòng UBND tỉnh, đồng thời là Tổng Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh, kể từ ngày 1/7.

