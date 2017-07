Trước khi một đứa trong nhóm lấy chồng, cả lũ nhất định phải cùng nhau đi những chỗ này nhé!

Nghe chuyện lập gia đình thì có vẻ xa xôi nhưng ai mà biết được lỡ đâu một sáng thức dậy, bỗng nhiên cả đám bạn đều đã yên bề gia thất và chỉ còn mỗi bạn...

Đi du lịch chưa bao giờ là một việc nhàm chán. Đặc biệt là nếu được đi cùng với đám bạn nhí nhố hợp rơ nữa thì đảm bảo sẽ còn đáng nhớ hơn gấp trăm ngàn lần! Những chuyến du lịch cùng nhau không chỉ là một cách giúp thắt chặt hơn tình bạn của cả nhóm mà còn là một dịp phù hợp để tạo nên những ký ức, những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Độ tuổi 20 chính là khoảng thời gian phù hợp nhất cho những chuyến đi cùng "hội chiến hữu". Chẳng cần nhiều tiền lắm bạc, cũng chẳng cần phải đến những nơi quá xa hoa sang chảnh, chỉ cần luôn nắm chặt lấy tay nhau, mắt luôn hướng về nhau thì đâu cũng đều là nơi vui nhất. Hoặc nói theo tinh thần của cuộc thi Here We Go 2017 thì "Đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau."

Nếu bạn đang có một nhóm bạn thật thân và chưa ai vướng bận chuyện lập gia đình, chuyện chồng con hay những "nghĩa vụ cao cả" tương tự thì hãy nhanh chân rủ cả đám cùng nhau lên kế hoạch du lịch ngay hôm nay thôi. Ai biết được lỡ một sớm thức dậy, bỗng nhiên cả đám con gái đều đã yên bề gia thất và chỉ còn mỗi bạn bơ vơ với những hành trình trước mắt thì sao. Còn bên nhau ngày nào thì hãy cố gắng cùng đặt chân đến những nơi này trước khi phe con gái trong nhóm lấy chồng nhé!

1. Đà Lạt

Đây luôn là địa điểm ưu tiên cho bất kì chuyến du lịch nào, đặc biệt là khi bạn đang muốn đi cùng đám bạn thân "tiểu quỷ" của mình. Không hề ngoa khi nói ở Đà Lạt có đầy đủ những điều kiện khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc. Thời tiết thì mát mẻ, dễ chịu và lúc nào cũng trong xanh. Con người thì thân thiện, hoà đồng. Đồ ăn ngon thì bao phủ ở khắp mọi nơi, giá cả thì lại rẻ hú hồn. Di chuyển cũng thuận tiện, đơn giản hơn nhiều so với thành phố.

Bên cạnh đó không thể không không kể đến một điểm cộng cực lớn của vùng đất này đó là luôn có những nơi mới toanh và xinh đẹp để thoả mãn đam mê sống ảo của tất cả mọi người. Cứ dăm ba tuần người ta lại thấy dân tình nô nức check-in chụp ảnh ở một quán cà phê bé xinh nào đó nằm sát bên mép đồi, những góc đường đẹp thơ mộng và cả những cánh đồng hoa rộng bát ngát tựa như một giấc mơ nữa chứ.

Chưa kể đến việc trong những năm gần đây dịch vụ homestay ở Đà Lạt phát triển cực mạnh. Nếu đi theo nhóm đông người bạn hoàn toàn có thể mướn cả 1 căn nhà to oành mà giá khi chia ra lại siêu rẻ! Nghe đến đây thôi là đã muốn "quẩy" balo lên xe đi ngay và luôn đúng không nào! Vậy còn chờ gì nữa, một thiên đường giữa trần gian đang chờ đợi bạn khám phá đấy!

2. Đà Nẵng - Hội An

Chẳng phải tự nhiên mà Đà Nẵng lại được nhiều người ưu ái gọi là "nơi đáng sống nhất Việt Nam". Tại đây, bạn sẽ thấy được đời sống nhộn nhịp của một thành phố xinh đẹp nhưng vẫn đồng thời cảm nhận được sự dịu dàng, trìu mến của vùng đất này. Sức mạnh văn hoá, sự thân thiện của người dân nơi đây, thời tiết trong lành cùng những điều bất ngờ rải rác khắp thành phố này sẽ là những thứ níu chân bạn và nhắc nhở cho bạn biết có một Đà Nẵng đáng yêu như thế nào. Đừng quên thử gỏi cá Nam Ô, ram cuốn cải, mỳ quảng Bà Mua, bún mắm bà Thuyên hay bánh xèo Bà Dưỡng nhé!

Và nếu đã đặt chân đến Đà Nẵng mà không dành ra một ngày để thăm thú, ngó nghiêng Hội An thì quả là phí đấy! Ai đã từng đến đây chắc hẳn đều đã "phải lòng" bầu không khí nhẹ nhàng, yên bình của nơi đây. Để nói về Hội An thì làm sao có thể quên được những mảng tường vàng đặc trưng, những căn nhà cổ xinh xắn, con đường đi bộ lúc nào cũng tấp nập đông vui, nụ cười mến khách của những cụ già cho đến những em nhỏ hay cả những chú chó đáng yêu cứ lượn qua lượn lại trông cực kì vui mắt. Dù là gì đi chăng nữa thì Hội An vẫn luôn là thế - khiến bạn yêu mến và mãi chẳng thể quên!

Bên cạnh đó cả Đà Nẵng lẫn Hội An đều nổi tiếng với một loạt những cửa hàng cà phê xinh yêu. Nếu như Đà Nẵng có SG Bros, Retro Kitchen & Bar, Wonderlust Bakery & Coffee, Danang Souvenirs thì Hội An cũng không hề kém cạnh với một list những nơi bỏ-qua-sẽ-tiếc-hùi-hụi như Coco Box, The Chef, Rosie's Cafe, The Deck House, Mót Hội An, The Hill Station... Nếu dư giả thời gian thì đừng quên làm một "cafe tour" nhé!

3. Phú Quốc

Đi biển luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất cho những chuyến du lịch cùng nhóm bạn thân. Và một khi đã nhắc đến biển đảo Việt Nam thì chắc chắn không thể nào bỏ qua cái tên Phú Quốc - nơi được vinh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. "Đảo Ngọc" này vốn nổi tiếng với những bãi cát trắng phau, những bờ biển đẹp không chê vào đâu được cùng những quần thể sinh vật dưới biển vô cùng đa dạng.

Ở Phú Quốc không có sự sầm uất của một thành phố biển như Nha Trang hay Đà Nẵng mà thay vào đó là một sự bình dị, chân phương. Thật khó để có thể diễn tả về không khí của vùng đất này nếu chưa một lần thật sự đặt chân đến. Nhưng hẳn bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu, tựa như đang được đặt chân về ngôi nhà thứ hai của chính mình.

Vẻ đẹp của cảnh sắc nơi đây là vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, là những buổi chiều hoàng hôn đẹp đến lặng người, là sự tấp nập ở những bến cảng vào lúc tờ mờ sáng. Hãy thử một lần cùng những người bạn thân của mình dành trọn một đêm ở bãi biển Phú Quốc, đốt một chút lửa trại, nhâm nhi vài li nước và kể cho nhau những vui buồn trong cuộc sống. Những khoảnh khắc đẹp như vậy không dễ để có được lần thứ hai trong đời đâu!

Hãy sắp xếp lịch để ghé thăm hết những địa điểm nổi tiếng nhất ở Phú Quốc như mũi Gành Dầu, Dinh Cậu, hòn Thơm, suối Tranh, suối Đá Bàn, suối Đá Ngọn, làng chài cổ Hàm Ninh, bãi Khem, nhà thùng sản xuất nước mắm,... Ngoài ra ẩm thực Phú Quốc cũng được đánh giá là đa dạng và đáng để thử. Cũng đúng thôi, dù sao đây cũng là vùng biển mà! Hãy chuẩn bị một ví tiền thật chắc cùng một chiếc bụng thật rỗng để có thể thử hết ghẹ Hàm Ninh, gỏi cá trích, ốc nhảy, nhum Phú Quốc, cá bớp, tôm Mũ Ni nướng... nhé!

4. Sapa

Điểm thú vị của Sapa đó là dù bạn có đến đây bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ở mỗi lần ghé thăm, góc nhìn của bạn về nơi đây sẽ đều khác đi một chút. Không khí mát lạnh ở Sapa chắc chắn là điều đầu tiên kéo chân chúng ta đến với vùng đất này. Tạm biết cái nắng gắt của Hà Nội hay Sài Gòn, đến với Sapa, bạn sẽ tha hồ diện những bộ trang phục layer "đẹp hết nấc".

Các quán cà phê ở Sapa tuy không mang màu sắc quá hiện đại hay "hợp thời" nhưng bù lại đều rất xinh xắn, đáng yêu. Đa phần các quán đều được làm theo tông màu nóng như nâu đất, vàng... để tạo cảm giác ấm áp cho những ai bước chân vào. Những cái tên mà bạn nên ghé thăm nhất chính là Gem Valley, Viet Emotion Sapa, Fansipan Terrace Cafe, The Hill Station.

Hàng loạt các quán cafe xinh xắn đang chờ bạn khám phá ở Sapa.

Khác với những thành phố du lịch khác, Sapa không có những địa điểm vui chơi đậm chất giới trẻ, càng không có những background thật đẹp cho những bức ảnh #outfitoftheday để bạn có thể up lên Instagram. Tuy nhiên nơi đây có một bề dày văn hoá đáng kể, có những câu chuyện thú vị được kể lại bởi chính những người dân, có nụ cười lấm lem của những em bé và những cảnh sắc tự nhiên nửa ảo nửa thật đẹp đến ngỡ ngàng.

Nếu đã đến Sapa thì đừng quên ghé thăm núi Hàm Rồng, thác Bạc, bản Tả Phín, nhà thờ cổ Sapa, bản Cát Cát, thung lũng Mường Hoa, cổng trời... và thử qua những món đặc sản của vùng như thịt lợn cắp nách, trứng nướng, lòng nướng, trứng vịt lộn nướng, cơm lam... Bảo đảm sẽ là những trải nghiệm có 1-0-2 trong đời đấy!