'Hot girl' bị cấm cửa tại sân bay Nội Bài vì vi phạm an ninh

Ngày 12/7, hành khách Đ.T.H (biệt danh “hot girl Bella”) bị lực lượng an ninh từ chối hoàn tất thủ tục bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vì bất hợp tác trong kiểm tra trực quan hành lý xách tay.

Theo đó, Đ.T.H cùng một nữ hành khách có vé đi trên chuyến bay JV139, làm thủ tục soi chiếu an ninh tại sảnh C nhà ga T1. Chuyến bay JV139 dự kiến khởi hành từ Nội Bài đi Tân Sơn Nhất lúc 10h. Khách Đ.T.H. có ghế ngồi số 20B.

Khi đi qua cửa soi chiếu an ninh, hành lý xách tay của hot girl bị phát hiện có vật phẩm nguy hiểm. Sơ bộ vật phẩm được xác định là bật lửa có hình dáng giống khẩu súng.

Cửa soi chiếu an ninh khu vực nhà ga T1 Nội Bài

Nhằm loại trừ nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không, đội an ninh soi chiếu yêu cầu khách Đ.T.H mở hành lý xách tay để tiến hành kiểm tra trực quan. Tuy nhiên, khách Đ.T.H. đã không hợp tác với lực lượng an ninh và cố tình đem theo vật phẩm nguy hiểm vào khu cách ly.

Đội soi chiếu an ninh hàng không đã lập biên bản từ chối hoàn thành thủ tục an ninh cho khách Đ.T.H. và bàn giao cho lực lượng an ninh cơ động sân bay làm rõ động cơ của khách cố tình tìm cách mang vật phẩm nguy hiểm lên máy bay, điều này đồng nghĩa với việc khách Đ.T.H. bị “cấm cửa” đi chuyến bay JV139.

Theo quy trình soi chiếu an ninh hàng không, đối với hành khách và hành lý xách tay được thực hiện tại các sân bay, khi máy soi tia X có nghi vấn, nhân viên an ninh sẽ cô lập hành lý, đồ vật và chuyển cho nhân viên kiểm tra trực quan với sự có mặt của hành khách.

Hành khách và hành lý xách tay đã hoàn tất thủ tục soi chiếu an ninh vẫn phải được giám sát liên tục cho đến khi lên máy bay.

(Theo Dân trí)