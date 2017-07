Australia mua lại giấy phép khai thác mỏ từng cấp cho Trung Quốc

Australia đã phải bỏ tiền mua lại phần lớn giấy phép khai thác mỏ gây tranh cãi từng cấp cho một công ty Trung Quốc gần khu đất nông nghiệp quan trọng sau khi vấp phải sự phản đối của người dân địa phương vì cho rằng hoạt động khai thác này sẽ gây hại cho khu vực.

Băng rôn phản đối dự án khai thác than của công ty Shenhua Trung Quốc tại Australia (Ảnh: Alamy)

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), công ty Shenhua của Trung Quốc năm 2008 đã được chính phủ Australia cấp giấy phép khai thác mỏ Watermark ở gần khu vực Gunnedah tại bang New South Wales với mức phí là 1 tỷ AUD (770 triệu USD).

Tuy nhiên, quyết định trên của chính phủ Australia đã vấp phải sự phản đối của những người nông dân địa phương và các nhà hoạt động môi trường. Họ cho rằng hoạt động khai thác của công ty Trung Quốc sẽ gây hại cho khu vực vốn sở hữu tài nguyên đất và nước dồi dào, cùng với khí hậu thuận lợi này.

Theo thỏa thuận mới, chính quyền bang New South Wales đã mua lại 51,4% giấy phép khai thác từng cấp cho công ty Shenhua với chi phí 262 triệu AUD.

“Chính phủ đã quyết định không cho phép khai thác trên các vùng đất đen màu mỡ ở khu vực đồng bằng Liverpool”, lãnh đạo cơ quan tài nguyên môi trường bang New South Wales Don Harwin cho biết.

Chính phủ Australia đã yêu cầu công ty Shenhua phải tuân thủ các điều kiện khắt khe về môi trường trong quá trình thực hiện dự án khai thác mỏ than Watermark. Hiện công ty này vẫn chưa đặt ra hạn chót cho dự án khai thác mỏ than và cũng chưa nhận được sự chấp thuận của chính quyền bang New South Wales về kế hoạch liên quan đến nguồn nước, hệ đa dạng sinh thái và môi trường.

Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn chưa đồng tình với quyết định mua lại một phần giấy phép của chính phủ. Họ kêu gọi hủy giấy phép khai thác của công ty Shenhua và dừng dự án khai thác than.

Năm 2016, chính quyền bang New South Wales cũng đã mua lại giấy phép khai thác tại các khu vực đồng bằng Liverpool mà trước đó từng cấp cho công ty BHP vào năm 2006, chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài suốt một thập kỷ với người dân ở khu vực này.

Thành Đạt