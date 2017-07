3 cách may gối ngộ nghĩnh siêu yêu trang trí phòng xinh xinh

Cách 1: Gối dấu Hashtag ( dấu thăng #)

Cách làm:

Hoàn thành:

Chiếc gối trong hình dáng dấu hashtag trông thật đáng yêu! Không chỉ để trang trí, gối hashtag làm gối tựa lưng cũng rất êm nữa đấy.

Cách 2: Gối cầu vồng

Cách làm:

Đầu tiên, bạn in mẫu gối trên giấy để làm mẫu, tùy vào kích thước chiếc gối lớn hay nhỏ bạn in mẫu có kích thước phù hợp. Bạn gấp đôi tấm vải, đặt mẫu giấy đã cắt lên trên, sao cho đường gấp nếp vải trùng với đường thẳng trên mẫu giấy và cắt. Tương tự, bạn cắt 5 tấm vải thành 10 tấm mẫu gối, mỗi màu 2 tấm giống nhau. Tiếp theo, bạn khâu ráp các cạnh đường chéo hai bên của mỗi tấm vải với nhau tạo hình đường cong của cầu vồng. Đường chỉ khâu cách mép vải 0,5cm.

Hoàn thành:

Vậy là chiếc gối cầu vồng của bạn đã hoàn thành! Bạn đặt chiếc gối trang trí trong phòng cho bé, chắc hẳn bé sẽ thích lắm khi được mẹ may cho chiếc gối cầu vồng rực rỡ sắc màu. Chiếc gối bông vừa đẹp vừa êm sẽ giúp bé có giấc ngủ ngon và vui chơi thỏa thích êm ái.

Cách 3: Gối hạt mưa

Cách làm:

Bước 1

Đầu tiên, bạn in mẫu gối trên giấy và cắt, tùy vào kích thước chiếc gối lớn hay nhỏ bạn in mẫu có kích thước phù hợp. Bạn gấp đôi tấm vải, đặt mẫu giấy lên trên sao cho đường gấp của tấm vải trùng với đường thẳng trên mẫu giấy và cắt. Bạn cắt 6 tấm vải giống nhau để may thành chiếc gối.