Ông Trump nói không biết con trai gặp luật sư Nga

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không hay biết về cuộc gặp giữa con trai Donald Trump Jr. với luật sư người Nga trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và khẳng định mới chỉ nghe thông tin này cách đây vài ngày.

Tổng thống Donald Trump và con trai Donald Trump Jr. (Ảnh: Getty)

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Nhà Trắng ngày 12/7, khi được hỏi liệu ông có biết về cuộc gặp giữa con trai Donald Trump Jr. với luật sư Nga Natalia Veselnitskaya hồi tháng 6 năm ngoái tại Tháp Trump hay không, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không biết.

“Không. Tôi không hề biết tin đó. Mãi cho tới vài ngày gần đây khi được nghe tin về chuyện đó thì tôi mới biết”, Tổng thống Trump nói.

Trong một loạt thư điện tử do chính Donald Trump Jr. công bố ngày 11/7, con trai của Tổng thống Donald Trump đã cho thấy sự vui mừng khi biết tin sẽ được gặp một luật sư được cho là nắm trong tay thông tin gây bất lợi cho bà Hillary Clinton - đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Thông qua một người quen, Donald Trump Jr. được thông báo rằng Natalia Veselnitskaya là một “công tố viên của chính phủ Nga” và thông tin do người này cung cấp “là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nga nhằm giúp đỡ ông Trump”.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng ông không thấy con trai mình có lỗi khi tham dự một cuộc gặp như vậy với luật sư Nga, mặc dù thời điểm diễn ra sự kiện này là khi ông Trump vừa được đề cử làm ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa.

“Tôi nghĩ nhiều người cũng sẽ tổ chức cuộc gặp như vậy”, Tổng thống Trump cho biết.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đã hỏi trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc liệu ông chủ Điện Kremlin có dính líu tới cáo buộc do tình báo Mỹ đưa ra rằng Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ hay không. Và câu trả lời do ông Putin đưa ra là không.

Ngay sau khi Donald Trump Jr. trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau loạt bài phanh phui về cuộc gặp với luật sư Nga trên New York Times, Tổng thống Trump đã nhiều lần lên tiếng bênh vực con trai mình. Ông chủ Nhà Trắng cũng hoan nghênh việc Trump Jr. sẵn sàng công khai các thư điện tử liên quan tới cuộc gặp để công chúng hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Vụ lùm xùm của Donald Trump Jr. xảy ra khi các cơ quan tình báo và công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ đang vào cuộc làm rõ nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ cũng như khả năng “thông đồng” giữa đội ngũ của ông Trump với Moscow.

Thành Đạt