Trào lưu mới "Thử thách khen tặng" thu hút bạn trẻ trên facebook

Bằng cách này, dân mạng có thể gửi rất nhiều lời khen ngợi tới những người bạn đáng yêu trên Facebook, Instagram, Twitter.

Mạng xã hội đang rần rần nổi lên những dòng trạng thái có kèm hashtag #ComplimentChallenge (Thử thách khen tặng).

Trào lưu này được xem là "thử thách đáng yêu nhất Facebook" bởi nó giúp những người bạn hiểu được nhau nhiều hơn và gửi tình yêu thương lan tỏa tới tất cả mọi người.

Người dùng chỉ cần viết một dòng trạng thái có nội dung như: "Hãy bình luận bên dưới và tôi sẽ nói cho bạn biết tôi thích điều gì nhất ở bạn", những người bạn sẽ có dịp ca ngợi ưu điểm của nhau, làm cho tình bạn ngày càng thắm thiết.

Trào lưu này bắt đầu xuất hiện từ 1 năm trước nhưng gần đây mới bùng nổ mạnh mẽ trên Facebook. Những người khởi xướng trào lưu #ComplimentChallenge hi vọng rằng nó sẽ giúp cộng đồng mạng lan tỏa yêu thương tới toàn thế giới: "Let's spread the love around your world" (Hãy lan tỏa yêu thương đến thế giới của bạn).

Luật chơi cũng yêu cầu những người tham gia tiếp tục "thách đố" bạn bè của mình, để cho trào lưu này ngày càng được nhiều người biết tới. Nhờ tác động tích cực mà trào lưu này mang lại, hiện nó đang được dân mạng đón nhận nhiệt tình và lan toả.