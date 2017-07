Dự báo thời tiết: Mưa to, vùng trũng Yên Bái, Phú Thọ có thể ngập sâu

Các tỉnh Tây Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, vùng trũng các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ có nguy cơ ngập sâu.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao,trong 12 giờ qua ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa to, một số nơi mưa rất to như Pha Đin (Điện Biên) 81mm, Phố Ràng (Lào Cai) 80mm, Lục Yên (Yên Bái) 120mm, Yên Bái 138mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 64mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 66mm…

Từ nay đến ngày 16/7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

Dù ở địa thế khá cao song Thái Nguyên cũng từng bị ngập sâu trong trận mưa lớn cuối tháng 6 vừa qua

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Yên Bái và Phú Thọ, đặc biệt trên địa phận huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, Thị Xã Phú Thọ.

Theo nhận định, việc vùng núi phía Bắc mưa liên tục hơn 1 thán là điều hiếm gặp dù đang mùa mưa. Nguyên nhân do hoạt động bất thường của khối áp cao cận nhiệt đới, gây ra sự xáo trộn không khí, tạo điều kiện rãnh mây ẩm hình thành.

Mưa trút xuống khiến lũ trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Chảy tại Bảo Yên đang lên chậm và duy trì ở mức cao; trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống chậm; trên sông Cầu tại Đáp Cầu đang lên chậm, sông Thương tại Phủ Lạng Thương đang xuống chậm.

Dự báo đến sáng mai, lũ trên sông Thao tại Yên Bái lên mức 30,2m (trên mức BĐ1: 0,2m), tại Phú Thọ lên mức: 17 m (dưới BĐ1: 0,5m); sông Chảy tại Bảo Yên: 72,5m (dưới BĐ2: 0,5m); sông Lô tại Tuyên Quang: 20,5m (dưới BĐ1: 1,5m); sông Cầu tại Đáp Cầu: 3,9m (dưới BĐ1: 0,4m); sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 3,4m (dưới BĐ1: 0,9m).

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên từ nay đến ngày 16/7 cũng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

