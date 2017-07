Mượn trụ sở công… bán hàng rong, giá cao cho dân

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gần đây xuất hiện tình trạng nhiều công ty đến UBND các xã vùng sâu, mượn hội trường, tổ chức hội thảo về an toàn thực phẩm… Tuy nhiên, trong các buổi hội thảo này, nhân viên chỉ giới thiệu, bán hàng không rõ nguồn gốc cho dân.

Mượn trụ sở công bán hàng…

Theo phản ánh của người dân ở các xã, phường của huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), thời gian qua, người dân rất bức xúc khi cán bộ mời đến dự các buổi hội thảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, khi đến dự người dân chỉ nghe nhân viên công ty thao thao bất tuyệt về công dụng tuyệt đỉnh của các máy tạo khí ozone, làm sạch đa năng…

Như đầu 7/2017, một hội nghị diễn ra tại trụ sở khóm 3, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự. Tại buổi hội thảo này, UBDN phường đã giao cho một cán bộ khóm mời hơn 30 người dân đến dự hội thảo. Theo nội dung thư mời, bà con sẽ được nghe tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm do Viện khoa học - công nghệ quân sự Bộ Quốc phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức.

Nhân viên công ty Tiên Thảo giới thiệu công dụng máy tạo khí ozone cho người dân phường An Thạnh, huyện Hồng Ngự

Nhưng khi hội thảo diễn ra nội dung chính là bán máy tạo khí ozone. Để lấy lòng tin người dân, nhân viên công ty cho trình chiếu các hình ảnh lở loét của bệnh tật ung thư; các nhân viên thông tin không đúng về chất lượng nước uống đóng bình, cách thức ăn uống… Cuối cùng để ngăn ngừa bệnh tật, nhất là trong việc sử dụng nguồn nước, các nhân viên giới thiệu công dụng “trời ơi” của máy tạo khí ozone làm sạch đa năng, khuyên cáo người dân mua xài.

Đến các địa phương khác trên địa bàn huyện Hồng Ngự, đơn vị này vẫn chiêu bài cũ: đưa ra hình ảnh bệnh tật do sử dụng nguồn nước, sau đó giới thiệu máy làm sạch nước đa năng. Và nhiều người dân nghèo trên địa bàn phường An Thạnh, xã Long Khánh B (huyện Hồng Ngự) tin lời nhân viên, mua xài.

Nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra, tại thời điểm này nhân viên công ty Tiên Thảo không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến sản phẩm và cả giấy phép kinh doanh

Theo ông Châu Văn Bến (xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự), vì nghĩ xã cho phép công ty tổ chức bán hàng cho dân nên tin tưởng sản phẩm chất lượng, ông và nhiều bà con khác mua để dùng. Tuy nhiên, sau này khi biết hàng hóa ông mua không rõ nguồn gốc, bà con lo lắng nhưng chẳng dám bỏ vì một cái máy gần 3 triệu đồng. Còn giá thực tế chưa tới 2 triệu đồng/ cái.

Lờ mờ việc cho phép

Trong lúc các nhân viên giới thiệu sản phẩm tại trụ sở khóm 3, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, lực lượng Công an thị xã Hồng Ngự và Đội quản lý thị trường số 3 - Sở Công thương Đồng Tháp kiểm tra thì tại thời điểm này đơn vị bán hàng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, cũng như giấy phép đăng ký kinh doanh.

Đơn vị tổ chức chỉ xuất trình được giấy ủy quyền của Viện khoa học - công nghệ quân sự - Bộ Quốc Phòng cho Công ty TNHH Quốc tế Tiên Thảo (trụ sở tại TP. Hà Nội) nhưng giấy này đã hết hiệu lực. Ngoài ra, địa chỉ đặt văn phòng đại diện của công ty này tại Đồng Tháp là một địa chỉ “ma”. Ngay sau đó các đơn vị chức năng đã niêm phong, thu giữ các sản phẩm tại hội thảo.

Căn cứ vào một văn bản mang tính chất hướng dẫn của Sở Công thương Đồng Tháp, nhân viên công ty Tiên Thảo đến các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xin tổ chức hội nghị về vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng sau đó là bán hàng...

Ông Phạm Văn Khiếp, Phó chủ tịch UBND xã Long Khánh B cho biết, trước đó đơn vị này có tổ chức nhiều lần ở xã nhưng sau khi phát hiện công ty bán hàng có dấu hiệu sai phạm nên xã “cấm cửa”. Tuy nhiên đã có khoảng 10 người dân trót mua sản phẩm.

Nhiều người dân đặt câu hỏi: vì sao cán bộ xã chưa nắm rõ công ty Tiên Thảo, chưa kiểm định được chất lượng hàng hóa của đơn vị này lại cho tổ chức bán hàng ở trụ sở công trên địa bàn huyện Hồng Ngự? Về việc này, cấp xã cho rằng, công ty có giấy giới thiệu của Sở Công thương và phòng kinh tế hạ tầng. Tuy nhiên, cấp huyện thì cho rằng việc UBND xã cho các đơn vị này tổ chức bán hàng trong trụ sở công là sai, nhất là còn cử cán bộ đi mời dân.

Với một chiếc máy ozone hai vòi, giá thị trường khoảng 1,9 triệu đồng nhưng khi bán cho người dân công ty này bán đến 2,9 triệu đồng, dù đã giảm cho người dân 1 triệu đồng/ máy

Ông Hà Bửu Khánh, Phó Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương Đồng Tháp xác nhận với PV, Sở có văn bản trả lời cho Công ty TNHH Quốc tế Tiên Thảo về việc tổ chức giới thiệu sản phẩm nhưng đây hoàn toàn không phải là một văn bản cấp phép, cho phép tổ chức hội thảo. Văn bản chỉ là hướng dẫn quyền của thương nhân theo Luật Thương mại. Bản thân thương nhân khi tổ chức phải đảm bảo nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm theo quy định.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Trước mắt chúng tôi đã chỉ đạo các huyện thị, giám sát chặt chẽ loại hình kinh doanh này; đồng thời nghiêm cấm việc lãnh đạo các xã cho các công ty mượn trụ sở công để tổ chức giới thiệu, bán hàng khi chưa có cơ quan chức năng cấp phép.

Ngoài ra, ông Dương còn thông tin, trong kỳ họp HĐND sắp tơi (ngày 13-14/7) sẽ bàn sâu về vai trò trách nhiệm của các ngành chức năng trong việc quản lí bán hàng đa cấp, bán hàng trôi nổi ở trụ sở công, không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, liên quan đến Công ty TNHH quốc tế Tiên Thảo bán máy ozone, ngày 21/12/2015, báo Lao Động có bài phản ánh tình trạng công ty này lợi dụng chương trình “Tri ân người lính” để lừa đảo, bán máy ozone với giá cao cho cựu chiến binh (CCB) ở Quảng Trị, Nghệ An.

Nguyễn Hành