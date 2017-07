Trình chiếu tiết mục của thí sinh qua đời trước khi chương trình lên sóng

Trong chương trình lên sóng tối thứ ba vừa qua, Tìm kiếm Tài năng Mỹ America’s Got Talent đã tưởng niệm thí sinh Brandon Rogers. Anh đã qua đời một tháng trước trong một vụ tai nạn xe hơi, và không kịp xem tập phát sóng có mình xuất hiện trên sóng truyền hình.

Đến với cuộc thi, bác sĩ 29 tuổi đã thể hiện khả năng ca hát sau khi nhận được lời mời của ban tổ chức America’s Got Talent. Ê-kíp sản xuất chương trình đã bị ấn tượng bởi giọng hát của Rogers sau khi những đoạn clip khoe giọng hát của bác sĩ trẻ tạo được hiệu ứng trên mạng.

Sau khi xuất hiện ấn tượng trong vòng thử giọng của America’s Got Talent, Rogers đã gặp phải một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, khi người bạn cầm lái của anh ngủ gật trong lúc điều khiển phương tiện.

Tiết mục của Brandon Rogers lên sóng sau khi anh đã qua đời được một tháng.

Những dòng thông báo tưởng niệm đối với thí sinh Brandon Rogers đã được ê-kíp chương trình thực hiện khi tiết mục của Rogers xuất hiện trên truyền hình: “Vào ngày 11/6, một thí sinh của chúng tôi, anh Brandon Rogers, đã qua đời vì tai nạn xe hơi. Với sự đồng ý của gia đình, chúng tôi muốn tưởng nhớ những ký ức về anh bằng cách cho lên sóng phần thi của Rogers”.

Tiết mục của Rogers được dành nhiều thời lượng khắc họa trong tập phát sóng cuối cùng của vòng thi sơ loại. Xuất hiện trong đoạn clip ghi hình trước khi bước lên sân khấu, bác sĩ trẻ đã gọi điện về cho mẹ và chia sẻ rằng mình đang rất lo lắng.

Phát tiết mục của thí sinh qua đời trước khi chương trình lên sóng

Trong phần chia sẻ trước khi bước lên sân khấu, Rogers cho biết anh mơ ước trở thành bác sĩ năm lên 6 tuổi sau một lần trở về nhà từ trường học và thấy mẹ đang bị thương, người dính đầy máu: “Gia đình liền đưa mẹ tôi tới bệnh viện. Các bác sĩ đối với tôi khi đó giống như những người hùng. Họ cứu mẹ tôi và khiến tôi muốn trở thành bác sĩ từ đó”.

Rogers cho biết ngoài công việc ở bệnh viện, anh cũng rất đam mê ca hát và hy vọng sẽ có thể tìm ra một cách nào đó để theo đuổi cả hai điều anh đam mê nhất trong cuộc sống: việc chữa bệnh và việc ca hát.

Tại phần thi sơ loại, Rogers lựa chọn thể hiện ca khúc “Ribbon In The Sky” và nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt thành của khán giả và giám khảo. Nữ giám khảo - người mẫu Heidi Klum nhận xét: “Bác sĩ trẻ thật đẹp trai và bác sĩ lại còn hát hay”. Điều này được nữ giám khảo - ca sĩ Mel B rất đồng tình.

Giám khảo - diễn viên hài Howie Mandel thì khẳng định rằng nếu không theo đuổi sự nghiệp y khoa mà đi theo con đường ca hát, hẳn Rogers đã trở thành một ngôi sao. Giám khảo - nhà sản xuất âm nhạc Simon Cowell nhận xét rằng giọng ca của Rogers “rất, rất ấn tượng”. Tiết mục của anh nhận được bốn sự đồng ý và đáng lẽ Rogers đã có thể đi tiếp vào vòng trong.

Rogers thể hiện ca khúc “Ribbon In The Sky” tại cuộc thi.

Kết thúc tiết mục, máy quay ghi lại cảnh Rogers bước ra hậu trường và gọi điện về báo tin vui cho cha mẹ, trong lúc nhạc nền ca khúc “It's So Hard To Say Goodbye To Yesterday” vang lên.