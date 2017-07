Đối tượng dọa bắn cảnh sát đặc nhiệm ở Sài Gòn

Bị tổ trinh sát của đội Đặc nhiệm Hướng Nam truy đuổi, đối tượng Út rút súng ngắn, chống trả quyết liệt để tìm đường thoát thân.

Đội Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi can Vũ Tấn Út (SN 1992) cho Công an Q.8 để mở rộng điều tra, xử lý. Được biết, Út là đối tượng nghiện ma túy, từng có 1 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Út khi bị bắt giữ

Trước đó 1h30 sáng 12/7, tổ trinh sát của đội Đặc nhiệm Hướng Nam đi tuần tra tại địa bàn khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, phát hiện đối tượng Út có dấu hiệu nghi vấn nên đeo bám. Thấy trinh sát phía sau, Út điều khiển xe máy tháo chạy bạt mạng trên đường. Tổ trinh sát lập tức truy đuổi...

Tang vật súng đạn mà đối tượng Út trữ trong người

Khi trinh sát đuổi kịp, Út rút trong người 1 khẩu súng tự chế, chỉa thẳng vào tổ trinh sát dọa bắn, nhằm tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, tổ trinh sát vẫn tiếp tục đeo bám quyết liệt.

Khi vào khu vực hẻm 258 đường Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, các trinh sát ép xe, bắt giữ Út cùng khẩu súng ngắn tự chế và 3 viên đạn bên trong. Út khai, đang lòng vòng mua ma túy để sử dụng, khi phát hiện trinh sát bám theo thì cố thoát thân, thậm chí rút súng ra dọa nhưng cuối cùng không thoát được.

Linh An