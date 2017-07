Giải cứu 4 phụ nữ bị bán sang Trung Quốc

Bằng thủ đoạn quen thuộc là hứa hẹn sang nước ngoài sống giàu sang, đường dây của Hoa đã lừa bán sang Trung Quốc 7 cô gái nhẹ dạ cả tin. Qua quá trình trinh sát, Công an Tây Ninh đã phát hiện và triệt phá đường dây này, giải cứu 4 cô gái.

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Tây Ninh cho biết vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây buôn bán người sang Trung Quốc do Nguyễn Thị Thanh Hoa cầm đầu, giải cứu 4 phụ nữ trên địa bàn Tây Ninh.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 11/7, tại Bến xe Miền Đông (TPHCM), Công an Tây Ninh phối hợp cùng cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, Công an TPHCM bắt quả tang Nguyễn Thị Kiều Oanh (39 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) đang làm thủ tục đưa 2 cô gái T.T.D.M (24 tuổi) và N.T.Đ (32 tuổi, cùng ngụ ở Tây Ninh) đi xe khách ra Hà Nội.

Theo kế hoạch, 2 cô gái này khi đến Hà Nội sẽ được trung chuyển sang các tuyến xe khác để đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông nước này.

Đối tượng Nguyễn Thị Kiều Oanh

Cùng thời điểm này, 1 tổ công tác khác phối hợp cùng Công an huyện Gò Dầu và Công an huyện Châu Thành bắt, khám xét khẩn cấp 2 đối tượng trong đường dây buôn người này là Nguyễn Thị Thanh Hoa (22 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) và Nguyễn Thị Thanh Hương (38 tuổi, ngụ xã Thành Long, Châu Thành).

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Năm 2014, Hoa lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc. Do biết được đàn ông Trung Quốc sống gần nhà chồng không có đủ tiền cưới phụ nữ bản địa nên Hoa kêu mẹ ruột của mình là Kiều Oanh tìm các phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn để dụ dỗ sang nước ngoài sống cuộc sống đầy đủ, an nhàn.

Sau khi tìm được, Oanh giao lại cho Hoa để Hoa bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ.

"Trùm" đường dây buôn bán người là cô gái trẻ Nguyễn Thị Thanh Hoa

Tháng 8/2015, Oanh bắt đầu dụ dỗ, tìm, kiếm phụ nữ đưa sang cho Hoa. Mỗi trường hợp bán được, Oanh và Hoa thu lợi 40 đến 50 triệu đồng.

Để mở rộng “công việc làm ăn”, Oanh móc nối với Nguyễn Thanh Hương, nhờ Hương tìm các phụ nữ ở địa phương. Mỗi trường hợp Hương giới thiệu được trả công 10 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương làm "chân rết", giới thiệu người để hưởng lợi

Với thủ đoạn trên, Oanh, Hoa và Hương đã bán 7 phụ nữ ở tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp sang Trung Quốc, cơ quan công an đã giải cứu 4 phụ nữ.

Hiện Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra và phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục giải cứu các nạn nhân hiện đang còn ở Trung Quốc.

Sơn Nhung