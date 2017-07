Thay vì 1, The Queen - Game thời trang tương tác ảo đầu tiên cho gamer mang tới… 5 người mẫu đi thi

Trút bỏ cái mác Fashionista, The Queen sẽ biến game thủ thành những Bà Hoàng Stylist, nắm trong tay dàn người mẫu cực nóng bỏng và mở hẳn một công ty model vô cùng chuyên nghiệp.

Nói đến dòng game thời trang, tuy mới chỉ du nhập vào Việt Nam 2 năm trở lại đây nhưng đã có một chỗ đứng vững chãi trên thị trường với số lượng người chơi khổng lồ. Việc chế đồ, mặc đồ rồi đi thi đấu, vượt ải tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng chính điều đó đã khiến dòng game này dễ chơi, dễ hòa nhập và đặc biệt là thỏa mãn nhu cầu làm đẹp của bất cứ gamer cuồng thời trang nào.

Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được thì trong thời gian ngắn sắp tới, dòng game thời trang tại Việt Nam sẽ đón chào “cô em út” mang tên The Queen. Mới đây, tựa game này cũng đã tung bộ ảnh Việt hóa cực nuột với công nghệ thực tế ảo độc đáo cùng một số tính năng nổi bật. Tuy nhiên, theo đánh giá của người viết, The Queen là một sự cách tân hoàn toàn về gameplay so với các tựa game cùng phân khúc khác: thay vì nhập vai vào một fashionista duy nhất, The Queen lại chủ trương biến game thủ trở thành Stylist, nắm trong tay dàn người mẫu cực nóng bỏng và mở hẳn một công ty model vô cùng chuyên nghiệp.

Thay vì 1 thì các game thủ của The Queen sẽ sở hữu cả một dàn hot girl chân dài nóng bỏng và lựa chọn 5 trong số đó để tham gia thi đấu. Khi thi đấu, thay vì chủ đề được đưa ra trước thì The Queen lại làm ngược lại: lên đồ cho dàn siêu mẫu trước, sau đó concept mới được tung ra. Sau 3 vòng đấu sẽ dựa vào tổng điểm để phân thắng bại.

Đấu trường cực "dị" của The Queen

Câu hỏi được rất nhiều game thủ đặt ra ở đây là, việc mặc đồ cho người mẫu trước rồi vào thi mới biết concept và dựa vào đó để cử các mẫu gần với concept nhất ra thi đấu có phải là một sự hên xui, nó mạnh hơn việc thi đấu truyền thống như thế nào? Trả lời câu hỏi này, BQT chia sẻ:

“Trước hết, hình thức thức thi đấu này rất “dị” và lần đầu tiên xuất hiện, nó khác với các sản phẩm cùng phân khúc có lối thi đấu khá đơn giản và an toàn cho người chơi. Các game thủ nên nhớ rằng, điểm chỉ số trang phục cao không có nghĩa là sẽ thắng nếu nó không phù hợp với yêu cầu và chủ đề. Bởi vậy việc cử ai thi trước, ai thi sau, lựa chọn trang phục như thế nào… giờ đây sẽ đòi hỏi đầu óc tính toán hơn rất nhiều. Và đó cũng chính là tài năng của một stylist thực sự - điều mà các gam thủ The Queen hướng đến”.

Đặc biệt, các game thủ hoàn toàn có thể tự chế tác được những bộ cánh theo ý thích để mang đi thi đấu, hoặc bày bán ở khu mua sắm. Điều này đồng nghĩa với việc người chơi sẽ không còn phải phụ thuộc vào hệ thống cash shop đắt đỏ nữa. Các Nữ Hoàng Thời Trang cũng sở hữu riêng cho mình một sàn catwalk lộng lẫy, nơi dàn model đua nhau trình diễn những bộ trang phục bắt mắt nhất với những bước đi vô cùng điêu luyện.

