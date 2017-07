Cầu vượt biển dài nhất VN chưa thông đã lộ nhiều sai sót

Dự án đường ô tô vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) sắp được hoàn tất, nhưng mới đây kết quả kiểm tra cho thấy công trình vẫn còn nhiều sai sót kỹ thuật.

Theo đó, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng vừa công bố kết quả kiểm tra tuyến đường ôtô vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng).

Tại thời điểm kiểm tra, phần cầu chính của dự án đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống vạch sơn, điện chiếu sáng. Tổng khối lượng thi công đến nay của dự án ước đạt 94%.

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện về cơ bản đã hoàn thành

Hiện, công trình đang tiến vào giai đoạn hoàn tất, một số đoạn cuối cùng đang xử lý nền đường đất yếu, đắp nền đường và thi công các lớp kết cấu áo đường.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra về chất lượng công trình có một số tồn tại như: một số vị trí móng đường cấp phối đá dăm (bên bờ Cát Hải) có biểu hiện phân tầng, bề mặt rời rạc; chưa chú trọng thi công đảm bảo độ chặt lớp cấp phối đá dăm tại vị trí mép lề đường.

Chất lượng thi công lớp bê tông nhựa C12,5 trên mặt cầu qua quan sát cho thấy, độ bằng phẳng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; thi công mối nối dọc chưa tốt; bề mặt tồn tại nhiều vệt lu lốp; một số vị trí bề mặt bê tông nhựa rời rạc, độ rỗng lớn.

Đáng nói, theo hồ sơ thi công lớp bê tông nhựa, giai đoạn lu sơ bộ có thời gian lu kéo dài và nhiệt độ suy giảm nhiều (từ 153 độ C- 132 độ C) trong khi giai đoạn thực hiện lu lốp hình thành cường độ thì lại ngắn và nhiệt độ của cấp phối chưa tốt (132 độ C- 93 độ C).

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện là cây cầu vượt biển dài nhất VN

Ngoài ra, qua quan sát cho thấy, gối cao su bản thép có độ phình hai bên hông rất lớn trong khi chưa có hoạt tải. Một số vị trí mối nối các đốt dầm SBS được làm kín bằng keo Epoxy có hiện tượng bị thấm nước và hiện tại nước đọng trong lòng hộp.

Về cầu sông Cấm, thi công 1 dầm “T” không đảm bảo kích thước hình học theo thiết kế nên khi lắp đặt bị vượt cao độ khoảng 5cm so với các dầm còn lại. Hiện tại đã thi công liên kết các dầm nên việc khắc phục, sửa chữa là rất khó khăn.

Ngoài ra, hiện nền đường đầu cầu sông Cấm vẫn tiếp tục lún so với dự báo của thiết kế. Để đẩy nhanh tiến độ thông xe nhà thầu dự kiến sử dụng biện pháp tăng tải để giảm thời gian lún.

Tuy nhiên, nhà thầu chưa có các bản tính toán cụ thể để chứng minh rằng việc tăng tải này không ảnh hưởng đến điều kiện an toàn chịu lực của két cấu của mố đã được thi công hoàn thành trước đó.

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng cho hay, theo báo cáo của Ban QLDA 2 (đại diện chủ đầu tư) thì thời gian từ nay đến ngày dự kiến thông xe đoạn tuyến này không còn nhiều, vì vậy, cần chỉ đạo các bên liên quan tăng cường nhân lực, thiết bị để thi công hoàn thành các hạng mục đảm bảo chất lượng, đáp ứng các yêu cầu thông xe.

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện dài hơn 5 km nối bán đảo Đình Vũ với đảo Cát Hải. Dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 5/2014. Dự kiến, công trình sẽ được thông xe vào cuối tháng 8 năm nay.

Q.Hương