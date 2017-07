Doanh nghiệp thoát phiền nhờ ‘Hóa đơn điện tử’

Sự ra đời của “Hóa đơn điện tử” đã giúp rất nhiều doanh nghiệp thoát khỏi sự phiền phức khi sử dụng hóa đơn giấy. Điều này đã làm tăng năng suất lao động cũng như đem lại nhiều tiện ích trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Kể từ khi được Bộ Tài chính chính thức triển khai năm 2011, đến nay “Hóa đơn điện tử” bắt đầu trở thành sự lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp. Tính đến tháng 11/2016, trên cả nước có hơn 800 doanh nghiệp thực hiện hoá đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

VNPT là một trong những doanh nghiệp đầu tiên cung cấp giải pháp “Hóa đơn điện tử” tại Việt Nam. Tính đến nay khách hàng sử dụng dịch vụ “Hóa đơn điện tử - VNPT Invoice” của VNPT đã lên đến 3.000 đơn vị tập trung chủ yếu tại các Tập đoàn, doanh nghiệp nội địa trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: chứng khoán, ngân hàng, điện lực, nước sạch và các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc…

Cục thuế Hà Nội triển khai giới thiệu Hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, một trong những đơn vị tiếp cận khá sớm với “Hóa đơn điện tử” cho biết: Trước kia mỗi năm Sở phải tự in khoảng 2.500 hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định của cơ quan thuế, từ quy trình đặt in, sau đó phát hóa đơn với các đơn vị giao dịch mất nhiều thời gian, tiền bạc, và nếu xảy ra thất lạc thì thủ tục làm lại rất phức tạp. Kể từ khi chuyển sang hóa đơn điện tử năng lực xuất hóa đơn của đơn vị có thể lên tới hơn 1 triệu hóa đơn/năm, tiết kiệm được một khoản rất lớn về giấy công in, thời gian cũng như sức lực của đội ngũ nhân viên.

Bộ Tài chính cũng đang khuyến khích các doanh nghiệp chuyển dần sang sử dụng “Hóa đơn điện tử”. Để góp phần xã hội hóa “Hóa đơn điện tử” từ cuối năm 2016 đến nay VNPT đã phối hợp cùng cơ quan thuế thực hiện tập huấn, triển khai dịch vụ cho hơn 4.000 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Việc chuyển sang sử dụng “Hóa đơn điện tử” hiện nay rất đơn giản bởi VNPT sẽ hỗ trợ cài đặt phần mềm, hướng dẫn sử dụng và thường xuyên theo sát quá trình sử dụng “Hóa đơn điện tử” cho các doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử.

VNPT cho biết hiện nay VNPT đang miễn phí hỗ trợ cài đặt dịch vụ, vận hàng hóa đơn điện tử và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về giá khởi tạo và phát hành hóa đơn, đồng thời sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và giải đáp miễn phí 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng phủ khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng đài hỗ trợ thông tin về “Hóa đơn điện tử”: 18001260.

Ngọc Minh