Giảng viên đại học bị nhắc nhở vì phát ngôn bừa trên Facebook

Sau phát ngôn trên mạng xã hội Facebook, một giảng viên trong Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhận được thông báo nhắc nhở, yêu cầu tạm đóng tài khoản mạng xã hội để nhà trường tiến hành giải quyết vụ việc.

Ngày 9/7, giảng viên này đã viết trên trang cá nhân vấn đề liên quan đến một trường đại học khác tại TP.HCM, và cho rằng sinh viên trường đó “kiêu căng, ngạo mạn”. Đồng thời giảng viên cũng bày tỏ sự không bằng lòng khi có người so sánh trường mình với một trường đại học khác.

Cụ thể, trong status gửi cho sinh viên UEH -K43 (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) giảng viên này viết rằng:

"Ngày xưa, khi nhĩ tới học kỹ sư người ta nghĩ tới ĐH Bách khoa, còn muốn học kinh doanh làm giàu người ta nghĩ tới ĐH Kinh tế, chứ ai biết ĐH Ngoại thương nằm ở đâu. Bởi vậy, có người nói mình dìm hàng FTU (Trường ĐH Ngoại thương) vì ngày xưa mình rớt FTU. Xin lỗi FTU mới chỉ phất lên vài năm gần đây do tuyển ít nên điểm chuẩn cao. Điểm chuẩn UEH thấp hơn không phải vì UEH kém hơn mà vì UEH lấy tới vài ngàn sinh viên. Thử hỏi UEH tuyển số lượng như FTU thì...".

Giảng viên này nói rằng, sinh viên trường công lập và dân lập có thể học nhiều giảng viên UEH sang dạy. "Ví dụ như tôi từng dạy OU (Trường ĐH Mở TP.HCM), UFM (Trường ĐH Tài chính Marketing), UEF (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM), Hutech (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM), Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Lạc Hồng, Trường ĐH Thủ Dầu Một, Trường ĐH Hùng Vương nhưng chưa thấy ai sang FTU dạy cả...".

Trong một status khác, giảng viên này cũng viết rằng " Không ấn tượng lắm về sinh viên ĐH Ngoại thương, có cảm giác là sinh viên ben đó khá kiêu căng và ngạo mạn. Tôi mong các bạn cứ đẩy hết những người học giỏi nhất qua bên đấy đi, cho họ chung một phe. Chúng ta 5.000 tân sinh viên UEH sẽ cùn nắm tay nhau vào trường nhé".

Đặc biệt, ở một status khác, giảng viên này lại viết rằng, "So sánh với Ngoại thương thì con được, tự nhiên lại đi so sánh với UEL (Trường ĐH Kinh tế Luật). Trước đây UEL chỉ là 1 khoa thôi, sau đó mới nâng cấp lên Trường ĐH Kinh tế Luật thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Xin nhắc lại trước đây chỉ là một khoa của ĐH Quốc gia. Lên Google seach lịch sử là nắm được bề dày. Ai so sánh là khập khiễng nhé. Học phí rẻ mà bằng cấp có giá trị thua xa thương hiệu UEH thì học phí rẻ để làm gì".

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã ra thông báo cho biết đang tiến hành giải quyết vụ việc đối với cá nhân và tập thể liên quan. Yêu cầu giảng viên tạm đóng khoản trang mạng xã hội cá nhân Facebook trong quá trình xử lý vụ việc vì những thông tin sai lệch vừa phát ngôn.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng khuyến nghị các học sinh đang tìm hiểu thông tin về chương trình đại học của trường cần tham khảo từ những nguồn thông tin chính thức, tin cậy để được tư vấn chính xác, tránh những thông tin sai lệch tác động.

Tuệ Minh