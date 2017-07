Bàn giao 20 đối tượng phá rừng pơ mu cho quân đội xử lý

Công an Quảng Nam đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ chặt phá rừng pơ mu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra hình sự quân đội xử lý.

Công an Quảng Nam hôm nay cho biết đã chuyển hồ sơ, tang vật và các đối tượng trong vụ phá rừng pơ mu tại khu vực giáp ranh giữa huyện Nam Giang (Quảng Nam) và tỉnh Sê Kông (Lào) cho cơ quan điều tra hình sự quân đội thụ lý.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, PGĐ Công an tỉnh Quảng Nam, trước khi chuyển hồ sơ, công an tỉnh đã khởi tố tất cả 20 bị can.

Nhiều đối tượng liên quan vụ phá rừng pơ mu ở biên giới đã ra đầu thú. Ảnh: VietNamNet

“Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện một số thông tin liên quan đến quân đội nên đã bàn giao cho cơ quan điều tra hình sự quân đội xử lý”, Đại tá Dũng thông tin thêm.

Trước đó vào đầu tháng 7/2016, cơ quan chức năng Quảng Nam liên tục phát hiện nhiều phách gỗ pơ mu cất giấu tại một số địa điểm gần trạm biên phòng cửa khẩu Nam Giang và trong khuôn viên chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang.

Hiện trường vụ chặt phá rừng nghiêm trọng ở biên giới Việt Lào

Cơ quan chức năng cũng phát hiện hàng chục cây pơ mu cả trăm năm tuổi bị đốn hạ tại khu vực giáp ranh biên giới Việt-Lào. Tất cả các khu vực trên đều thuộc sự quản lý của lực lượng bộ đội biên phòng.

Tại buổi họp báo ngày 25/8/2016, Công an tỉnh Quảng Nam công bố đã bắt giữ và khởi tố 9 bị can. Những ngày sau đó có nhiều đối tượng vận chuyển gỗ ra đầu thú.

Gia Bảo