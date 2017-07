Heroes Truyền Kỳ mới là phiên bản Heroes 3 trên di động thành công nhất mọi thời đại, đây là lý do

Đây sẽ là niềm vinh dự lớn lao mà chưa có tựa game mobile nào đạt được.

Ra mắt vào năm 1999, Heroes of Might and Magic III (Heroes 3) cho đến nay vẫn được nhiều người ưa thích và đánh giá là một trong những tựa game turn-based hay nhất. Bao gồm 9 chủng tộc với nhiều công trình, đơn vị quân, hệ thống tướng đặc trưng, lối chơi lục lăng (Hexagon) của Heroes 3 yêu cầu sự tìm tòi, nghiên cứu rất sâu.

Trong mỗi lần giao tranh, chỉ cần một lựa chọn sai lầm cũng có thể khiến thế trận thay đổi hoàn toàn, vì thế mà sau nhiều năm, Heroes 3 vẫn được coi như một tượng đài bất diệt trong dòng game chiến thuật. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vì sao Heroes Truyền Kỳ lại là phiên bản Heroes 3 trên di động thành công nhất mọi thời đại trong bài viết lần này.

Siêu phẩm chiến thuật đánh theo lượt trên PC ngày trước: Heroes 3

Ngoài lề: Heroes Truyền Kỳ sẽ chính thức ra mắt game thủ Việt vào 10h00 sáng ngày mai 13/07/2017. Đừng quên tham gia sự kiện trên fanpage và group để nhận những Giftcode giá trị làm hành trang khi bắt đầu khám phá tựa game này. Mọi chi tiết, các bạn có thể theo dõi tại: - Fanpage: ĐÂY - Landing: ĐÂY

Nắm bắt và khắc phục từ thất bại của những phiên bản chuyển thể trước

Dần dần, khi mà các nhà làm game nhận ra tiềm năng của vùng đất màu mỡ “game mobile”, họ rõ ràng không bỏ qua việc chuyển thể tượng đài năm nào lên hệ máy mới. Thế nhưng đáng buồn thay, trước Heroes Truyền Kỳ, chưa có cái tên nào gây ấn tượng với giới game thủ. Nếu không phải là “copy” hệ thống tướng thì lại là can thiệp vào gameplay. Ngay cả phiên bản chính chủ Heroes of Might and Magic Mobile cũng nhận vô số “gạch đá”.

Đã có phiên bản chính chủ trên di động nhưng gặp thất bại thảm hại

Cụ thể, phiên bản này dù do chính Ubisoft phát triển nhưng lại dính vô số những lỗi không đáng có: chỉ chơi được trên máy tính bảng, giao diện quá bé, điều khiển không tốt… Tựu chung, có thể do nhà phát triển vẫn rất lưu luyến với phiên bản PC nên khi đưa sang Mobile, thậm chí họ còn không chịu thiết kế giao diện điều khiển mới. Điều này đã khiến rất nhiều game thủ “ức chế” vì không thể chơi mặc dù đã mua trực tiếp từ Store.

Trong khi tốc độ phát triển công nghệ ngày càng chóng mặt, việc giữ lại cái thân quen ngày trước không phải xấu nhưng đã không còn hợp với xu hướng hiện tại. Thay vì bê nguyên Heroes 3 lên di động, vì sao lại không thay đổi, cải tiến để thích ứng nhất với thiết bị “nhỏ mà có võ” này?

…vì chưa thể thích ứng với hệ máy mới này

Tạo ra cái “tôi” riêng cho chính mình

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng những sản phẩm trước đó, Lilith Games làm mới hoàn toàn cho Heroes Truyền Kỳ. Mọi phông nền tăm tối của Heroes 3 đều được biến hóa lại sang phong cách Chibi đầy màu sắc, bắt mắt. Đây là nhà phát triển rất nổi trội trong làng game mobile hiện nay với nét hoạt họa độc đáo, đặc trưng.

Sau lớp vỏ đẹp mắt, Heroes Truyền Kỳ tiếp tục gây ấn tượng với giao diện điều khiển được tối ưu hóa, đơn giản và dễ làm quen hơn hẳn. Tựa game sẽ thắng đậm nếu so sánh với phiên bản chính chủ Heroes of Might and Magic Mobile về việc điều khiển nhân vật.

Heroes Truyền Kỳ chính là sản phẩm tái hiện Heroes 3 thành công nhất hiện tại

Tiếp theo, trong quá trình trải nghiệm, dù bản đồ màn chơi có bé hơn, hợp với kích cỡ của di động nhưng lối chơi ấy vẫn còn đó. Game thủ một lần nữa được tiếp tục lựa chọn giữa Tấn công, Phòng thủ, Bỏ lượt hoặc chỉ đơn giản là Di chuyển. Dù chỉ 4 lựa chọn nhưng trên từng màn chơi lại là những quyết định rất căng thẳng. Với mỗi kẻ địch cần phải tìm ra nhược điểm riêng để tận dụng, còn không thì trận đấu sẽ kết thúc rất nhanh với phần thua cay đắng thuộc về bạn.

Vẫn là lối chơi lục lăng (Hexagon) nhưng được tinh chỉnh và thiết kế lại hoàn toàn cho phù hợp hơn

Ngoài ra, Heroes Truyền Kỳ còn được bổ sung thêm nhiều tính năng đặc sắc khác, điển hình là PvP thời gian thực xuyên quốc gia. Không gói gọn người chơi trong một khu vực, giờ đây, bạn có thể so tài với những đối thủ “khó nhằn” vượt biên giới. Có thể hiểu đơn giản như: Vẫn là chơi Heroes 3 nhưng được tương tác với vô số địch thủ khác chứ không còn “tự kỷ” như xưa. Đây là một tính năng được đánh giá rất cao của Heroes Truyền Kỳ.

Tính năng PvP thời gian thực xuyên quốc gia được đánh giá cao

Hương vị mới cho làng game chiến thuật tại Việt Nam

Trong thời điểm thị trường đang tràn ngập những tựa game thẻ tướng nhàm chán, thiếu đột phá, Heroes Truyền Kỳ xuất hiện như một làn gió mới, với gameplay độc nhất vô nhị. Cái hay ho của tựa game này và cả Heroes 3 ngày trước chính là ở việc dày công nghiên cứu để sắp xếp và thiết kế màn chơi. Mỗi lần giao tranh sẽ như một ván cờ thế hóc búa nhưng đầy kích thích mà chắc chắn bất kỳ fan chiến thuật nào cũng khó mà bỏ lỡ.

Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa, Heroes Truyền Kỳ sẽ chính thức ra mắt game thủ Việt

Chiếm lĩnh hàng loạt giải thưởng danh giá và những lời khen có cánh tại thị trường nước ngoài, rõ ràng danh hiệu “Phiên bản Heroes 3 thành công nhất mọi thời đại” của Heroes Truyền Kỳ không phải tự nhiên mà có. Nếu đã phát ngấy với loạt gMO chiến thuật “nửa vời” như hiện nay, hãy nhanh tải game và chuẩn bị để trải nghiệm gameplay “cân não” đích thực từ Heroes Truyền Kỳ vào sáng ngày mai 13/07/2017. Mọi thông tin các bạn có thể tìm hiểu tại:

- Landing: ĐÂY

- Link tải game: ĐÂY

- Fanpage: ĐÂY