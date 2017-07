Bộ vũ khí từ hồi mừng sinh nhật 8 tuổi Đột Kích bỗng dưng hot, và đây là lý do

Nếu là một fan của thể loại bắn súng và yêu thích những cuộc chiến đầy chất sử thi của Thế chiến 2, Hell Let Loose sẽ là tựa game bạn không thể bỏ qua trong thời gian tới.

Liên quan đến vụ phá rừng pơmu xảy ra cách đây 1 năm tại khu vực biên giới giáp ranh giữa huyện Nam Giang (Quảng Nam) và tỉnh Sê Kông (Lào), ngày 12/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã chuyển hồ sơ, tang vật và các đối tượng cho cơ quan điều tra hình sự của quân đội thụ lý.

Chiều nay 12/7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, lực lượng CSHS Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp điều tra vụ việc cháu Trần Trung Nghĩa (SN 2011, trú tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long) có dấu hiệu bị sát hại.