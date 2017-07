Chủ xe và lái xe bị đánh trọng thương khi dừng đón khách

Vừa dừng xe để đón khách, bất ngờ anh Chiến là chủ xe khách và lái xe là anh Định bị 2 nam thanh niên lao lên xe gây gổ, đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, chủ xe bị chấn thương sọ não.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 13h35 ngày 11/7, tại khu vực Cầu Vòi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 18N - 1221 do anh Đặng Văn Chiến, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định làm chủ, đang dừng đón khách tại Cầu Vòi thì bị nhà xe H.L. BKS 18B - 019.xx (chạy tuyến Giao Thủy – Sơn Tây) tạt đầu chặn lại.

Ngay sau đó có 2 thanh niên nhảy từ xe này xuống, sau vài câu gây gổ đã đánh chủ xe và lái xe. Trong đó anh, Đặng Văn Chiến bị đánh trọng thương. Thời điểm này trên xe khách có khoảng 10 người. Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên các hành khách không kịp can ngăn.

Theo lời anh Phạm Văn Định (lái xe): “Anh Chiến bị các đối tượng dùng tay và cùi chỏ đánh túi bụi, một trong hai đối tượng túm tóc và đập đầu anh Chiến xuống thành xe”.

Bị 2 nam thanh niên lạ mặt hành hung, anh Chiến nhập viện cấp cứu

Do vết thương nặng khiến anh Chiến bất tỉnh, trong khi đó anh Định bị nhẹ hơn nên đã đưa được anh Chiến vào bệnh viện cấp cứu.

Anh Định cũng cho biết, trước khi lên xe trong túi anh Chiến có một số tiền mặt khá lớn, tuy nhiên ngay sau khi bị hành hung đã không thấy đâu.

Hiện anh Chiến đã được đưa đến Bệnh viện E (Hà Nội) để cấp cứu tích cực. Theo kết luận ban đầu, bác sĩ cho biết anh bị chấn thương sọ não, đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu và đang được thở ô xy.

Phía gia đình anh Chiến đã làm đơn trình báo tới Công an huyện Nam Trực và các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định.

Liên quan đến sự việc trên, Trung tá Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng Công an huyện Nam Trực cho biết do đang đi công tác nên chưa nắm rõ sự việc. Trung tá Dũng cũng khẳng định nếu vụ việc nghiêm trọng phía Công an huyện sẽ cương quyết xử lý.

Minh Tuyến