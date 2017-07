Vụ hàng trăm công nhân nhập viện sau bữa ăn: Mẫu thức ăn có lượng vi sinh vượt ngưỡng

Theo kết luận các mẫu thức ăn và mẫu nước tại nơi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm hàng trăm công nhân công ty TNHH Samhoo An Giang nhập viện vào 1/7 thì lượng vi sinh của một số mẫu thức ăn vượt ngưỡng cho phép.

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm An Giang báo cáo, trong vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty TNHH Samhoo An Giang (Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang) vào hôm 1/7 tính đến thời điểm hiện tại có 571 ca nhập viện điều trị. (trước đó báo cáo 605 ca, nguyên nhân do trùng số liệu)

Vào ngày 3/7, có 124 ca nhập viện trở lại và được điều trị tại BV đa khoa huyện Châu Thành và Phòng khám đa khoa khu vực Vĩnh Bình. Nguyên nhân số ca nhập viện trở lại là do hạ caxi, rối loạn tiêu hóa, phản ứng tâm lý (histeria); không có tình trạng tái ngộ độc thực phẩm như một số thông tin trên mạng xã hội.

Sau khi được xuất viện về nhà, ngày 3/7 có 124 công nhân có chịu chứng nôn ối, đau bụng... nên phải nhập viện trở lại điều trị

Hiện tại tất cả các ca đều xuất viện. Công ty TNHH Samhoo An Giang trở lại hoạt động bình thường. Hiện công ty này đã ngưng hợp đồng với cơ sở Diễm Hằng (đơn vị cung cấp thức ăn gây ra vụ ngộ độc thực phẩm) và đã ký kết hợp đồng cung cấp thức ăn với Chi nhánh công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Đại Hàn Kim. Đơn vị này đã được Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm cấp chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

Về kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh về các mẫu thức ăn, mẫu nước thu được tại nơi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, cho thấy, một số mẫu thức ăn, có chỉ tiêu vi sinh vượt ngưỡng cho phép theo quy định.

Hiện tại, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh An Giang đang tổng hợp kết quả điều tra, báo cáo kết thúc vụ ngộ độc và củng cố hồ sơ xử lí nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP.

Nguyễn Hành