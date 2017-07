Lady Gaga có một bài hát rất nổi tiếng có tên là ‘Poker Face’ với cụm từ này xuất hiện nhiều lần trong đoạn điệp khúc:

Can't read my

No he can't read my poker face

Vậy ‘poker face’ nghĩa là gì?

Một người được miêu tả là ‘poker face’ tức là người có khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì. Cụm từ ‘poker face’ được sử dụng nhiều nhất khi nói về trò chơi bài poker. Những người chơi bài poker không muốn đối thủ biết được họ đang nghĩ hay cảm thấy gì, vì vậy họ phải cố gắng giữ một khuôn mặt lạnh, không biểu hiện cảm xúc gì. Hay nói cách khác họ đang giữ một khuôn mặt gọi là ‘poker face’.

Ví dụ: “Steve found it hard to preserve his poker face when he was dealt three kings.”

Steve thấy khó có thể giữ được mặt lạnh khi mà anh ấy được chia cho ba con K.