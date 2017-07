Hell Let Loose - Tựa game ném bạn cùng 99 người khác vào giữa Chiến tranh thế giới thứ 2 khốc liệt

Nếu là một fan của thể loại bắn súng và yêu thích những cuộc chiến đầy chất sử thi của Thế chiến 2, Hell Let Loose sẽ là tựa game bạn không thể bỏ qua trong thời gian tới.

Nếu là một fan của thể loại bắn súng và yêu thích những cuộc chiến đầy chất sử thi của Thế chiến 2, Hell Let Loose sẽ là tựa game bạn không thể bỏ qua trong thời gian tới. Với sự kết hợp tuyệt vời giữa FPS (bắn súng góc nhìn thứ nhất) và RTS (chiến lược thời gian thực), Hell Let Loose sẽ đem đến cho người chơi một làn gió mới cực kỳ khác biệt với các sản phẩm đi trước.

Hell Let Loose Trailer

“Có một thực tế là bạn chưa bao giờ được chơi một tựa game bắn súng về Thế chiến 2 theo đúng cái cách mà đáng nhẽ nó phải diễn ra. Hell Let Loose sẽ thay đổi điều này. Nó sẽ mang đến cho bạn sự tổng hợp và cái nhìn chân thực nhất về chiến tranh. Những chiếc tăng thiết giáp chiếm ưu thế trên chiến trường, sự phối hợp nhịp nhàng giữa không quân và hải quân, hay sự liền mạch của các tuyến hậu cần trải dài hàng trăm cây số… Đây là không phải là một tựa game bắn súng thông thường, nó là sự mô phỏng hoàn chỉnh của chiến tranh”, Black Matter – người đứng đầu dự án phát triển Hell Let Loose giải thích trên PCGamer.

Hell Let Loose sẽ hỗ trợ tối đa 100 người chơi. Trong đó, bạn có thể tham gia vào nhiều binh chủng khác nhau như bộ binh, tăng thiết giáp, pháo binh, không quân và cả hậu cần. Theo Black Matter, nhóm phát triển muốn Hell Let Loose sẽ là sự kết hợp hoàn hào giữa Red Orchestra 2 và Company of Heroes.

Các trận chiến trong Hell Let Loose sẽ được trải dài từ Đông sang Tây trên khắp các mặt trận. Bắt đầu từ thị trấn St. Marie du Mont ở miền Bắc nước Pháp, đến các chiến trường ở Đông Âu, Tây Á, Bắc Phi, Đông Nam Á, Úc và cả ở Nhật Bản… Sở hữu không gian với tỷ lệ 1:1 (mô phỏng chính xác diện tích, địa hình ngoài đời thực), các trận chiến trong Hell Let Loose sẽ khiến người chơi phải choáng ngợp vì độ chân thực và sống động của nó.

Theo dự kiến, Hell Let Loose sẽ được ra mắt vào đầu năm 2018 trên nền tảng PC.