Cô gái leo lên nóc taxi bị tài xế đánh nhừ tử

Cô gái có biểu hiện không bình thường chặn một chiếc taxi rồi leo lên nóc, sau đó bị tài xế đánh nhừ tử.

Khoảng 11h45 ngày 11/7, trên phố Vũ Khâm Lân (phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xảy ra sự việc hy hữu khi một cô gái trẻ bất ngờ nhảy lên nóc chiếc taxi màu xanh BKS 34A-05083 với biểu hiện rất bất thường.

Phát hiện sự việc trên, một người đàn ông, được cho là lái xe, đã nhảy lên xe đẩy cô gái này xuống dưới đất. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông tiếp tục nhảy xuống đạp liên tiếp vào người cô gái.

Cô gái bị lái xe đẩy xuống đất khi đang đứng trên nóc xe (ảnh cắt từ clip)

Ông Nguyễn Đức Tùng - Trưởng công an phường Hải Tân (TP Hải Dương) hôm nay cho biết: “Vào khoảng 12h05 ngày 11/7, công an phường Hải Tân nhận được tin báo về vụ việc trên và đã cử lực lượng công an phường xuống hiện trường.

Sau khi làm việc, xác định cô gái bị đánh tên Thanh (quê ở Hòa Bình) là khách đi taxi nhưng không hiểu sao khi đến khu vực đó lại nhảy lên nóc xe”.

Cô gái bị lái xe đánh (ảnh cắt từ clip)

Ông Tùng nói thêm: “Ngay sau đó, tài xế taxi đã đến Công an phường trình báo sự việc và cũng nói về nguyên tắc lái xe mà đánh người như thế là không đúng, nhưng vì lúc đó tức giận”.

Nhị Tiến