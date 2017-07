Chỉ cần đầu tư 1 muỗng mật ong mỗi ngày, bạn sẽ nhận được hiệu quả khó tin

Uống mật ong mỗi ngày là cách bảo vệ sức khỏe lẫn sắc đẹp đơn giản mà hiệu quả nhất.

Hỗ trợ giảm cân

Mật ong tuy ngọt nhưng đó lại là chất đường tự nhiên nên không ảnh hưởng nhiều đến cân nặng. Ngược lại, khi cơ thể đã được bổ sung đường từ mật ong sẽ hạn chế cảm giác thèm ngọt từ những thực phẩm không an toàn khác.

Hơn nữa, mật ong chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể, hạn chế tình trạng suy nhược do giảm cân quá đà. Do đó nếu bạn đang trong quá trình ăn kiêng giảm cân thì việc uống 1 muỗng mật ong mỗi ngày sẽ rất tốt cho cơ thể nhé.

Chống lão hóa

Hàm lượng chất oxy hóa dồi dào kết hợp với các vitamin A, C, E nên mật ong có khả năng tiêu diệt và ức chế các gốc tự do sinh sôi trong cơ thể. Ngoài ra, mật ong còn có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia nắng mặt trời, nguyên nhân khiến da bị lão hóa sớm. Do đó, không cần uống quá nhiều, mỗi ngày bạn chỉ cần 1 muỗng mật ong cũng đủ để chống lại các dấu vết thời gian trên cơ thể hiệu quả.

Đẹp da

Song song với tác dụng chống lão hóa thì mật ong từ lâu được xem là thực phẩm cực tốt cho làn da. Với hơn 200 dưỡng chất có trong mật ong cùng các loại vitamin, khoáng chất, axit amin và các men có lợi nên uống mật ong mỗi ngày sẽ giúp cung cấp dưỡng chất cho da mềm mượt, giảm mụn, hết thâm đồng thời thải độc da hiệu quả nên da sẽ sạch hơn, giảm xỉn màu và ngày càng trắng mịn.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Mật ong có khả năng kháng khuẩn, sát trùng, làm lành vết thương rất nhanh chóng. Do đó, nếu uống lúc bụng đói, mật ong đi vào cơ thể sẽ làm dịu dạ dày, làm lành các vết lở loét, giảm thiểu axit gây hại... nên giúp hệ thống tiêu hóa sẽ làm việc hiệu quả và khỏe mạnh hơn.

Tăng sức đề kháng

Với lượng dinh dưỡng dồi dào thì mật ong từ lâu đã được xem là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Các enzyme, vitamin, khoáng chất có trong mật ong sẽ giúp cơ thể chống chọi lại được nhiều vi khuẩn, virus bệnh tấn công. Đặc biệt, mật ong rất hữu hiệu trong việc ngăn ngừa các bệnh phổ biến như cảm lạnh, cảm cúm, ho, sốt, dị ứng, các bệnh do chuyển mùa...

Ngủ ngon giấc hơn

Uống mật ong trước khi ngủ sẽ giúp cơ thể bảo toàn lượng glycogen, một chất dẫn truyền giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ sâu và ngon hơn. Ngoài ra, mật ong cũng giúp ổn định đường huyết ngăn cản não bộ tiết orexin, một kẻ phá phách giấc ngủ giữa đêm. Một khi orexin bị giảm tối thiểu thì cơ thể tự động chìm vào giấc ngủ nhanh và ngon hơn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Mật ong có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu đồng thời tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể. Hơn nữa, mật ong cũng giúp ổn định huyết áp nên hạn chế khá nhiều các nguy cơ về tim mạch lẫn đột quỵ.

Uống mật ong thế nào là tốt nhất?

- Thời điểm tốt nhất để uống mật là ong vào buổi sáng, tuy nhiên, nếu muốn ngủ ngon thì bạn uống vào buối tối trước khi ngủ sẽ hiệu quả hơn.

- Bạn có thể kết hợp với các thực phẩm khác để tăng vị và dễ uống hơn như mật ong pha nước ấm, mật ong với vài giọt chanh, mật ong pha nghệ...

- Mỗi ngày chỉ uống từ 1 – 2 muỗng là đã đủ tốt cho cơ thể. Uống nhiều quá dễ gây say lẫn tăng lượng đường trong máu nhé.

Theo Đoan Trang - Tri Thức Trẻ