Khởi tố 20 bị can trong vụ phá rừng pơmu

Liên quan đến vụ phá rừng pơmu xảy ra cách đây 1 năm tại khu vực biên giới giáp ranh giữa huyện Nam Giang (Quảng Nam) và tỉnh Sê Kông (Lào), ngày 12/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã chuyển hồ sơ, tang vật và các đối tượng cho cơ quan điều tra hình sự của quân đội thụ lý.

Theo Công an Quảng Nam, đơn vị đã khởi tố tất cả 20 bị can, trong đó Công an tỉnh Quảng Nam xác định vụ phá rừng có liên quan đến một số cán bộ thuộc lực lượng Bộ đội biên phòng. Theo quy định, các vụ việc liên quan đến quân đội thì phải do cơ quan điều tra hình sự của lực lượng này điều tra. Do đó, Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ cho quận đội điều tra, xử lý.

Hiện trường phá rừng pơmu ở vùng biên giới Việt Lào

Ngày 25/8/2016, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo công bố đã bắt giữ và khởi tố 9 bị can. Một số đối tượng khác liên quan đến vụ án sau đó ra đầu thú.

Trong các bị can bị khởi tố có một số “cộm cán” như Nguyễn Văn Thắng (38 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình, cầm đầu nhóm chặt hạ cây pơmu), Nguyễn Văn Sanh (34 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình, cầm đầu nhóm vận chuyển gỗ pơ mu), Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, trú huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, là đối tượng thuê nhóm khai thác và vận chuyển gỗ pơmu), Tiêu Hồng Tư (49 tuổi, trú TP Hà Nội, là đối tượng cung cấp tiền cho Quang cùng với Lê Trọng Dương (48 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình, trực tiếp chặt gỗ). Các đối tượng trên đều bị bắt khi đang lẩn trốn.

Như Dân trí đã liên tục đưa tin, trong tháng 7/2016, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam liên tục phát hiện nhiều phách gỗ pơmu được cất giấu trong rừng, tại những địa điểm gần Trạm biên phòng cửa khẩu Nam Giang (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang) và bên trong khuôn viên Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng Quảng Nam phát hiện tại khu vực giáp ranh biên giới Việt Lào có hàng chục cây pơmu cả trăm năm tuổi bị đốn hạ hàng loạt.

Đây là khu vực biên giới nên việc đi lại có sự kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt nhưng vụ việc phá rừng pơmu sau một thời gian dài cơ quan chức năng mới phát hiện ra.

Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã chính thức tạm đình chỉ ba cán bộ biên phòng gồm Thượng tá Nguyễn Tấn Lạc (Đồn trưởng Đồn biên phòng La Dêê), Thiếu tá Đỗ Hoàng Minh (chính trị viên) và Đại úy Lê Xuân Chính (Đồn phó kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc).

Công Bính