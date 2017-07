2 thi thể bên đường ven Sài Gòn, nghi bị cướp đâm chết

Trong 2 vụ việc, hai người đàn ông nằm chết ở khu vực vắng vẻ ngoại ô Sài Gòn, nghi vấn là do cướp tấn công.

Các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an Q.Bình Tân và huyện Hóc Môn điều tra 2 vụ án mạng khiến 2 người tử vong, nghi vấn là do cướp gây ra.

Cụ thể, lúc 3h sáng 9/7 người dân phát hiện thi thể 1 người đàn ông nằm gục bên lề đường Song Hành Quốc lộ 22 thuộc địa bàn thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn. Người dân một mặt trình báo công an, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng, người này đã đã tử vong.

Công an ghi nhận, nạn nhân có nhiều vết thương trên người. Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên công an đang phát đi thông báo truy tìm tung tích nhằm phục vụ điều tra. Người dân tình nghi, người đàn ông trên bị cướp tấn công trên đường.

Trong 1 vụ khác, chiều tối 9/7 người dân phát hiện thi thể 1 người đàn ông có nhiều vết thương, nằm gục chết tại khu vực ruộng lúa kênh 4, thuộc P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân nên trình báo cơ quan công an.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Lê Văn B (SN 1978, ngụ Q.6). Công an ghi nhận nạn nhân bị tấn công bằng vật sắt nhọn, có 2 dấu vết thương tích ở vùng cổ và bụng.

Công an cũng tình nghi ông B bị kẻ cướp tấn công.

Linh An