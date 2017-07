Trùm cuối Final Fantasy XIV khó đến mức hàng nghìn người phải cầu xin NPH nerf bớt

Nhiệm vụ này khó tới mức hàng nghìn game thủ đã phải lên Reddit kêu gào đòi Square Enix nerf con trùm cuối trong Final Fantasy XIV

Như các bạn đã biết, phiên bản mở rộng cực hot của Final Fantasy XIV mang tên Stormblood đã chính thức ra mắt game thủ toàn thế giới trên tất cả các hệ máy bao gồm PC, Mac và Playstation 4. Tất nhiên để tiếp cận các nội dung mới thì bạn sẽ phải mua game chứ không thể chơi miễn phí được. Tham khảo thêm tại trang chủ: http://eu.finalfantasyxiv.com/stormblood/.

Tuy nhiên, một chướng ngại khủng khiếp đã bị phát hiện ra. Rất nhiều game thủ đã phàn nàn trùm cuối của game, Shinryu, con boss level 70 của nhiệm vụ có tên The Royal Menagerie là một con quái vật không thể nào đánh bại nổi. Đương nhiên trùm cuối thì cũng phải có sức mạnh tương xứng với level của game thủ. Thế nhưng lẽ thường tình, những con trùm thuộc nhiệm vụ chính tuyến thường có độ khó thấp hơn nhiều so với những dungeon ngoài tuyến nhiệm vụ chính. Ấy thế nhưng Shinryu thì khác.

Để hạ gục con quái vật khổng lồ, bạn cần một party 8 người, và một chiến thuật không có kẽ hở để không bị "về thành dưỡng sức". Đúng như một đợt raid boss tiêu chuẩn của game nhập vai, bạn không chỉ phải đối mặt với con trùm level 70 mà còn hàng đàn quái khác. Nói một cách ngắn gọn, đây chính là một ví dụ tiêu biểu của game nhập vai cổ điển: Căng thẳng, mệt mỏi và đầy thử thách chứ không hề ăn xổi như nhiều game hiện tại.

Nhiệm vụ này khó tới mức hàng nghìn game thủ đã phải lên Reddit kêu gào đòi Square Enix nerf con trùm, hoặc chí ít là làm nhiệm vụ bớt đòi hỏi sự chính xác một chút để có thể hoàn thành một cách ít khó khăn như hiện tại. Thực tế thì trước đó chưa lâu, Square Enix cũng đã làm điều tương tự với Steps of Faith, một nhiệm vụ dạng Trial giống như The Royal Menagerie. Sau khi có quá nhiều người than thở game quá khó, nhà phát hành đã phải giảm lượng HP của một số con quái xuất hiện trong màn chơi, và khi đó nhiệm vụ trở nên dễ thở hơn hẳn.

Vậy lý do vì sao một nhiệm vụ như thế này lại bị hàng nghìn người kêu ca phàn nàn? Rất đơn giản, sau khi hạ gục Shinryu, con trùm cuối cùng trong game, người chơi sẽ mở khóa được một cửa hàng bán toàn vật phẩm siêu xịn. Thế nhưng đối với nhiều game thủ không quen với lối chơi cổ điển, đòi hỏi sự phối hợp đồng đội đến mức tối đa như thế này lại khiến họ nản chí và muốn bỏ game.

Một vài game thủ cũng cho rằng, một bộ phận game thủ Final Fantasy XIV hiện tại đang không hề chịu khó với tựa game bom tấn họ đang trải nghiệm: "Trước đây Steps of Faith bị nerf không phải vì nó quá khó, mà là vì người chơi quá nhanh nản. Một nửa party sẵn sàng bỏ đồng đội đi mất vì không chịu nổi nhiệt. Rất nhiều người muốn mà không làm được cái nhiệm vụ đó vì đồng đội bỏ game giữa chừng, khiến họ không thể hoàn thành nhiệm vụ."

Trong phiên bản mới Stormblood của Final Fantasy XIV, giới hạn level cap sẽ được đẩy lên 70, game sẽ cập nhật thêm 2 nghề nghiệp (Job) mới là Red Mage và Samurai. Ngoài ra, điểm đặc biệt nhất rằng game sẽ giới thiệu thêm cả các vùng đất mới ở sâu dưới biển.

Trên thực tế, Final Fantasy XIV có thể được coi là một trong những tựa game online rất đáng để bạn chơi thử. Mặc dù áp dụng hình thức thu phí giờ chơi để đảm bảo cân bằng, thế nhưng game thủ có thể chơi Final Fantasy XIV bất cứ lúc nào họ muốn với thời gian không hạn định, dù vậy nếu không đóng phí mà chỉ dừng lại ở việc chơi thử, thì nhân vật của bạn sẽ chỉ có thể lên được đến level 35 mà thôi.