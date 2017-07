Heroes Truyền Kỳ: 5 lý do khiến bạn không thể bỏ lỡ gMO độc nhất vô nhị ra mắt ngày mai

Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa thôi, đúng 10h sáng 13/07/2017, cộng đồng game thủ Việt sẽ chính thức được trải nghiệm tựa game chiến thuật số 1 Bắc Mỹ.

Chất lượng đã được khẳng định trên thị trường quốc tế

Heroes Truyền Kỳ được phát triển bởi Lilith Games – Một nhà phát triển rất nổi tiếng với nhiều sản phẩm chất lượng. Điển hình có thể kể đến Art of Conquest, Soul Hunters, Shooty Skies, Abi… Với gia thế “khủng” như vậy, không khó hiểu khi tựa game này nhận được sự quan tâm khổng lồ từ đông đảo người chơi trên khắp thế giới.

Ưu điểm lớn của Heroes Truyền Kỳ chính là việc được hàng loạt các trang tin và chuyên gia hết lời khen ngợi khi ra mắt tại các quốc gia khác. Tựa game này nhanh chóng đạt tới con số 10 triệu lượt tải và được cả App Store và Google Play bình chọn là “Game mới xuất sắc nhất”. Đưa một sản phẩm có tên tuổi nổi trội như Heroes Truyền Kỳ về Việt Nam là một công đoạn không hề đơn giản.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thông tin về Heroes Truyền Kỳ tại:

- Fanpage: ĐÂY

- Landing: ĐÂY

Lilith Games là một trong những nhà phát triển được yêu thích nhất do Google bình chọn năm 2015

Gameplay độc nhất vô nhị trên thị trường

Sử dụng lối chơi lục lăng (Hexagon) từng khiến giới game thủ say đắm những năm 2000, Heroes Truyền Kỳ chính là tựa game “độc, lạ” nhất trên thị trường game Việt hiện nay. Vào thời điểm hiện tại, có thể dễ dàng nhận ra đa phần game mobile gắn mác chiến thuật đều là game thẻ tướng. Thế nhưng, đó chưa hẳn là chiến thuật mà hầu hết chỉ là pay-to-win mà thôi.

Giới game thủ đã quá nhàm chán với những tựa game thẻ tướng tràn lan như hiện nay

Đến với Heroes Truyền Kỳ, bạn sẽ được trải nghiệm thứ gì đó khác biệt hoàn toàn. Cái hay của chiến thuật lục lăng là ở chỗ, với mỗi lượt hành động, người chơi được cung cấp rất nhiều lựa chọn: di chuyển, tấn công, phòng thủ, bỏ lượt. Thế nhưng áp dụng những lựa chọn này để hạ gục địch thủ mới là điều đáng nói. Bỏ hết khái niệm kích duyên, hợp kích nhàm chán đi thôi, mỗi vị tướng trong Heroes Truyền Kỳ sẽ mang những đặc tính còn hay ho hơn nhiều.

Mỗi vị tướng trong Heroes Truyền Kỳ sẽ mang những đặc tính rất hay ho

Chuẩn Heroes 3 trên di động

Với thành công của dòng game Heroes of Might and Magic và đặc biệt là phiên bản thứ 3 (Heroes 3) đã quá quen thuộc với game thủ Việt, rất nhiều nhà phát triển đã cố gắng tái hiện lại tượng đài năm nào trên thế hệ di động. Dù vậy, việc chuyển thể một siêu phẩm đã quá nổi tiếng trên hệ máy PC ngày nào lại không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả phiên bản chính chủ Heroes of Might and Magic Mobile còn nhận cả tấn “gạch đá”.

Heroes Truyền Kỳ là tựa game tái hiện Heroes 3 chuẩn nhất trên di động

Tại Việt Nam trước đây đã từng có không ít những sản phẩm “ăn theo” Heroes 3 nhưng chưa hề có tựa game nào thực sự thể hiện được cái hay của nó. Đáng buồn là giới game thủ lại hiểu nhầm tượng đài năm nào chỉ “nhảm nhí” như vậy. Cho đến giờ, để được hiểu rõ vì sao Heroes 3 ra mắt cùng thời với Warcraft, Starcraft, Age of Empires… lại thành công đến thế, hãy thử ngay Heroes Truyền Kỳ ra mắt ngày mai để cảm nhận. Nói không ngoa, đây là truyền nhân xứng đáng nhất của Heroes 3 trên di động!

Lối chơi lục lăng được thiết kế rất hài hòa, thích ứng tốt với các thiết bị hiện nay

PvP thời gian thực xuyên quốc gia

Chưa dừng lại ở việc tái hiện tượng đài chiến thuật ngày trước, Lilith Games còn đem đến thứ mà người chơi mong muốn nhất trong quá khứ: Sự tương tác. Nếu như Heroes 3 gần như là một tựa game offline với duy nhất một tính năng Multiplayer thì nay, Heroes Truyền Kỳ sẽ là game online, cho phép người chơi so tài với nhau qua những trận đấu đầy kịch tính.

So tài xuyên quốc gia – Tính năng được đánh giá cao của Heroes Truyền Kỳ

Tính năng được đánh giá cao của Heroes Truyền Kỳ chính là PvP thời gian thực xuyên quốc gia. Đúng như tên gọi, người chơi sẽ được so tài với những đối thủ tại khu vực khác. Không còn gói gọn tại Việt Nam, giờ đây bạn sẽ được trực tiếp tranh đấu với game thủ ngoại quốc. Tính năng này phù hợp với xu hướng của thế giới game hiện nay, khi mà các tựa game MOBA chiến thuật thời gian thực lên ngôi, đặc biệt là tâm lý game thủ Việt luôn rất hào hứng với những lần thử sức gay cấn.

Đây sẽ là điểm sáng thỏa mãn tâm tranh đấu của game thủ Việt

Một cộng đồng người chơi đầy sôi nổi đang mong ngóng

Chưa kể những game thủ kỳ cựu thuộc thế hệ 8x, 9x đời đầu đang “hóng” để trở về ký ức xưa cũ, ngay cả nhiều game thủ trẻ tuổi yêu thích chiến thuật hiên nay cũng rất trông chờ vào Heroes Truyền Kỳ. Chiều ngày 08/07/2017 vừa qua, trong buổi họp mặt do Cộng đồng yêu Game Offline Việt tổ chức, đông đảo người chơi đã tỏ ra rất phấn khích trước tựa game “độc, lạ” này.

Với gameplay “độc, lạ”, Heroes Truyền Kỳ nhanh chóng cuốn hút những game thủ được chơi thử

Quả thật, so với nhiều sản phẩm cùng loại trên thị trường, riêng lối chơi khác biệt đã tạo ra ưu thế lớn của Heroes Truyền Kỳ. Chưa kể đến việc khi nhắc tới thành công của tựa game này ở các quốc gia khác, một số game thủ đã tỏ ra rất bất ngờ. “Hóa ra game nước ngoài mà họ hay chơi là như thế này đây” – Trích lời nhận xét của game thủ Tiến Đạt. Thay vì tiếp tục bị “ép” phải chơi những tựa game thẻ tướng đã không còn gì đổi mới, tại sao lại không thử “chinh chiến” trên mảnh đất mới lạ và đặc sắc này?

Mới đây, tựa game này còn gây bất ngờ khi hé lộ một màn chơi siêu khó (các bạn có thể theo dõi chi tiết tại ĐÂY)

Heroes Truyền Kỳ sẽ chính thức ra mắt vào 10h00 sáng ngày mai 13/07/2017. Nếu để liệt kê các tựa game có gameplay đột phá tại thị trường Việt Nam năm nay, chắc chắn đây sẽ là một trong những tựa game đáng trải nghiệm nhất. Hãy nhanh nhanh tải game và chuẩn bị “quẩy” thôi, đừng quên những sự kiện đoạt Giftcode đang diễn ra trên fanpage và group Heroes Truyền Kỳ. Mọi chi tiết, các bạn có thể theo dõi tại:

- Landing: ĐÂY

- Link tải game: ĐÂY

- Fanpage: ĐÂY