Vạch thêm những 'trò ma' của Phạm Công Danh

Chiều nay 12/7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, lực lượng CSHS Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp điều tra vụ việc cháu Trần Trung Nghĩa (SN 2011, trú tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long) có dấu hiệu bị sát hại.

