Hoảng hốt phát hiện hơn 75 cây vàng “không cánh mà bay”

Theo đơn trình báo của ông Tùng, khi gia đình ông đi công việc về nhà thì phát hiện ổ khóa nhà bị phá. Tiến vào bên trong, đồ trạng trong nhà bị xáo trộn và hơn 75 cây vàng cất trong tủ đã bị lấy sạch.

Ngày 12/7, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết: Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Ea H’leo điều tra, làm rõ vụ việc người dân trình báo mất hơn 75 cây vàng.

Kẻ gian lấy đi hơn 75 cây vàng (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 11/7, gia đình ông Lê Văn Tùng (36 tuổi, ngụ thôn 7, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo) đi công việc về nhà thì phát hiện cửa chính của gia đình bị phá. Vào trong nhà, ông Tùng phát hiện đồ đạc bị xáo trộn và chiếc tủ gia đình ông cất vàng đã bị đục phá lấy đi 75,6 cây vàng 9999.

Cũng theo ông Tùng, ngay cả ổ khóa bị phá cũng bị kẻ gian cầm đi mất. Ngay sau sự việc, ông đã lên cơ quan công an trình báo để vào cuộc điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm