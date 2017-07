Chở bạn gái đi ăn chè, nam sinh lớp 10 bị cha bạn gái đánh chết

Tuấn đi làm về thì không thấy con gái đâu, hỏi ra mới biết đã cùng bạn trai đi ăn chè. Khi thấy Thao chở con gái mình về tới nhà, Tuấn lao ra dùng dây nịt đánh Thao tới tấp. Sau 4 ngày cứu chữa, Thao đã tử vong.

Một phút nóng giận

Ngày 12/7, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Huỳnh Văn Tuấn (sinh năm 1980; ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) về tội giết người.

Bị cáo Tuấn lãnh án tù chung thân

Theo nội dung vụ án, Thao (học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn) và Vy (15 tuổi, con gái bị can Tuấn) là bạn bè. Ngày 23/12/2015, Thao chạy xe đạp chở Vy đi ăn chè. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, về đến nhà không thấy con gái, Tuấn hỏi người nhà thì được biết Vy đi chơi với Thao nên Tuấn bực tức.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Thao chở Vy về. Đang ngồi trong nhà, thấy Thao chở Vy đến trước cửa, Tuấn cầm dây nịt xông ra đánh liên tiếp bạn trai của con khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Tuấn bỏ vào nhà, còn Thao được đưa đến nhà bà ngoại Vy gần đó chăm sóc.

Nghe tin, cha mẹ Thao đến đưa con vào Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn trong tình trạng co giật, hôn mê sâu. Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều 27/12/2015. Kết quả giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TPHCM cho thấy, nạn nhân Thao tử vong do bị chấn thương sọ não.

Trước đó, bị cáo Huỳnh Văn Tuấn bị Viện KSND huyện Hóc Môn (TPHCM) truy tố tội cố ý gây thương tích. TAND huyện Hóc Môn mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Tuấn. Tuy nhiên, sau phần thẩm vấn công khai, HĐXX TAND huyện Hóc Môn đã trả hồ sơ cho các cơ quan tố tụng do có dấu hiệu của tội giết người.

Sau khi nhận được hồ sơ của TAND huyện Hóc Môn, các cơ quan tố tụng huyện Hóc Môn đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên cấp TP để điều tra tội giết người.

Tăng án lên chung thân

Tại phiên tòa hôm nay, Tuấn khai vì quá tức giận khi thấy con gái đi ăn chè với bạn trai về trễ nên ông đã dùng dây nịt đánh con. Lúc này bạn trai của con có vào can nên bị đánh gục ngã rồi tử vong sau đó.

Đại diện Viện KSND TPHCM cho rằng hành vi của bị cáo Tuấn đã cấu thành tội giết người từ đó đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 16-18 năm tù.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tuấn là côn đồ, nguy hiểm cho xã hội, bị hại còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Vì vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án tù chung thân.

Sau khi tuyên án, chị Lệ (mẹ bị hại) cho biết Thao ham học, mới tuần trước còn khoe với mẹ kết quả học kỳ 1 được loại giỏi. Chị cũng biết con chị quen với cô bé học lớp 8 và hay đưa về nhà chơi. Một tiếng trước khi nhận tin con bị đánh, Thao còn xin tiền chở bạn đi ăn chè.

"Lúc tôi chạy đến, Thao sức khỏe rất yếu, chỉ thều thào vài tiếng bảo bị ba bạn gái đánh bằng dây nịt rồi ngất lịm. Vào bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán Thao bị chấn thương sọ não. Hôn mê từ lúc đó, nó chưa kịp nhắn nhủ với tôi lời nào...", người mẹ bật khóc.

Anh Liêm (bố của em Thao) cũng ứa nước mắt khi nhắc lại “câu chuyện tình yêu” của Thao và bạn gái. Anh Liêm kể: “Thao từng tâm sự với tôi nhà Vy rất tốt, khi nào Thao đến chơi cũng vui vẻ, nhà tôi cũng coi Vy như con cháu trong nhà. Chuyện thì cũng đã rồi, tôi chỉ mong con trai được yên nghỉ, còn chuyện đúng sai cơ quan chức năng sẽ làm việc, còn mỗi người kể một kiểu tôi cũng không biết nghe ai”.

Xuân Duy