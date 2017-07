Lừa bán 3 phụ nữ qua Trung Quốc, lãnh 6 năm tù

Ngày 12/7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lữ Văn Khăm (29 tuổi, dân tộc Khơ Mú, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán người”.

Lữ Văn Khăm là đối tượng nằm trong đường dây mua bán người do Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam khám phá vào tháng 9/2013.

Bị cáo Lữ Văn Khăm tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 4/2013, Khăm cùng Lương Thị Mằn (SN 1989), Lương Thị Lan (SN 1992), Xên Văn Dần (SN 1987), Cụt Văn Yên (SN 1982), Lương Thị Khuyên (SN 1992), Lò Văn Việt (SN 1981), Cụt Văn Chơ (SN 1980), Lữ Văn Chín (SN 1995, cùng ngụ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã thành lập một đường dây để dụ dỗ các cô gái rồi đưa sang Trung Quốc bán.

Bằng thủ đoạn dụ dỗ các cô gái dân tộc thiểu số ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) đi làm việc nhẹ lương cao, các đối tượng đã lừa bán một số cô gái nhẹ dạ cả tin sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài.

3 người phụ nữ bị dụ dỗ gồm Pơ Long Bha (35 tuổi), A Rất Thị Thuận (31 tuổi) và A Toanh Nooi (25 tuổi, tất cả cùng trú huyện Nam Giang, Quảng Nam). Sau khi dụ dỗ, Khăm cùng đồng bọn đưa các cô gái sang bán cho đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ.

Sau khi vào cuộc, lực lượng công an đã phát hiện và lần lượt truy bắt các đối tượng đồng bọn trong đường dây này, riêng Khăm đã trốn thoát sang Lào.

Đến Tết Nguyên đán năm 2017, Khăm trở về quê ăn Tết thì bị công an phát hiện; tuy nhiên công an vẫn để y ăn Tết cùng gia đình. Đến tháng 2/2017, công an tiến hành bắt Khăm để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Khăm khai đã trốn sang Lào và làm việc trong một công ty khai thác gỗ.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đề nghị mức án 7-8 năm tù giam đối với bị cáo Khăm về tội mua bán người. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ đối với bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án 6 năm tù với bị cáo Khăm.

