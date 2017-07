Đề xuất bị can nộp 30-200 triệu đồng để tại ngoại

Bị can, bị cáo phạm tội tùy mức độ có thể được các cơ quan chức năng xem xét cho đặt tiền bảo đảm để thay thế tạm giam, theo quy định bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện KSNDTC và Tòa án nhân dân tối cao đã hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để đảm bảo theo quy định tại Điều 122 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân bị can, bị cáo và khả năng tài chính của bị can, bị cáo hoặc của người thân thích của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án quyết định mức tiền cụ thể mà bị can, bị cáo phải đặt để bảo đảm.

Với tội phạm ít nghiêm trọng, số tiền phải đặt là không dưới 30 triệu đồng; tội phạm nghiêm trọng phải đặt không dưới 100 triệu đồng; tội phạm rất nghiêm trọng phải đặt không dưới 200 triệu đồng để đảm bảo.

Mức tiền này có thể giảm nếu bị can, bị cáo là thương binh, bệnh binh, là người được tặng danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân hoặc được tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến, các danh hiệu “dũng sĩ” trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là con đẻ, con nuôi hợp pháp của liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, của gia đình được tặng bằng “Gia đình có công với nước”.

Hoặc các bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất, người từ đủ 70 tuổi trở lên, phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi....

Theo dự thảo, thời hạn đặt tiền không quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử. Bị can, bị cáo chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ đã cam đoan thì VKS, Tòa án có trách nhiệm trả lại cho họ số tiền đã đặt.

Dự thảo áp dụng đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam, người thân thích của bị can, bị cáo đang bị tạm giam, các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, cơ sở giam, giữ và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.



Các trường hợp không áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm gồm: - Bị can, bị cáo phạm một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. - Phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng do cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; các tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khủng bố, đua xe trái phép. - Bị tạm giam trong trường hợp bị bắt theo lệnh, quyết định truy nã. - Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. - Nghiện ma tuý. - Người chủ mưu, cầm đầu trong trường hợp phạm tội có tổ chức. -Người tái phạm nguy hiểm. - Hành vi phạm tội gây dư luận xấu trong nhân dân.

Trần Thường