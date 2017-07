Giả thuyết mới nhất về sự bất tử của Kaido, có liên quan đến một truyền thuyết của Nhật?

Trước hết, hãy cùng điểm lại những gì chúng ta biết về vị Tứ Hoàng này. Được nhắc tới lần đầu tiên do Monkey D. Garp tại khu vực Water 7, Kaido được coi là “sinh vật mạnh nhất thế giới”. Lần xuất hiện gây ấn tượng nhất của Kaido là khi hắn cố gắng tự tử bằng cách nhảy từ đảo trên trời xuống và vẫn… không chết. Và tiếp đó, không lâu sau, chúng ta lại được thấy hình ảnh của một trong những Siêu Tân Tinh Eustass Kid “ăn hành ngập mồm”.

Liệu Kaido có ăn Trái Ác Quỷ? Tại sao hắn lại được gọi là “sinh vật”? Hoặc điều thần bí nào khiến Kaido mãi mà không chết? Rất nhiều những câu hỏi về nhân vật khủng khiếp này mà chưa hề có lời giải đáp. Mới đây, một game thủ trong cộng đồng Hải Tặc Bóng Đêm đã phát hiện ra giả thuyết mới khá bất ngờ về Kaido Bách Thú và đang được đông đảo fan One Piece đồng tình. Cho đến giờ, giả thuyết này đang được coi là có khả năng xảy ra cao nhất.

Sức mạnh của vị Tứ Hoàng này vẫn là cảm hứng cho nhiều tựa game One Piece

