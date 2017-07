Những loại chuột chơi game đáng mua nhất thời điểm hiện tại

Những chú chuột chơi game đáng mua nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại với chất lượng tuyệt hảo so với giá tiền.

Tổng hợp lại những chú chuột chơi game đáng mua nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại với chất lượng tuyệt hảo so với giá tiền, danh sách trải từ phân khúc phổ thông tới cao cấp.

Logitech G102 giá 600 ngàn đồng

Với cái giá rơi vào khoảng 600.000 VNĐ, Logitech G102 là một chuột chơi game giá mềm hợp lý và rất đáng để game thủ bỏ tiền ra. Quả thực đây là chú chuột đang là 'hàng hot' trên thị trường suốt từ cuối năm 2016 đến bây giờ.

Chuột có thết kế đối xứng ở cả 2 bên, khá thon gọn và nhỏ nhắn. Do có kích thước thon gọn như vậy nên Logitech G102 có lẽ phù hợp với những người dùng có khuôn bàn tay to ở mức trung bình trở xuống. Kích thước này được đánh giá là phù hợp với đại đa số đối tượng game thủ tại Việt Nam.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của tôi đối với chú chuột G102 đó chính là hệ thống đèn Led cực đẹp với 16,8 triệu màu. Đèn Led RGB của chuột G102 đi vòng qua quanh thân với logo ở ngay giữa thân chuột, tạo cảm giác nổi bật và cực bắt mắt.

Fuhlen G93S giá 650 ngàn đồng

Đây là loại chuột mới của Fuhlen với đèn LED RGB bao phủ toàn bộ thân chuột từ Logo đến xung quanh... hết sức đẹp mắt và bộ nút bấm bất tử hoàn toàn miễn nhiễm căn bệnh Double Click khó chịu.

Về cơ bản, Fuhlen G93S có hình dạng thuôn phù hợp cho game thủ cầm kiểu claw grip hay finger grip, những người cầm kiểu palm grip sẽ hơi bị hụt một chút. Sản phẩm này được build chắc chắn, lớp nhựa sần chống trơn tạo ra cảm giác giữ trong tay rất tốt, không hề bị trơn trượt khi sử dụng để chiến game trong thời gian dài. Trọng lượng của chú chuột này hơi nhẹ, giúp linh hoạt hơn trong các game thể loại MOBA nhưng đôi khi các game thủ thích thể loại bắn súng sẽ chê là 'thiếu độ đầm' khó tránh vì không trang bị 'tạ'.

Với bộ cảm biến quang học chất lượng cao Pixart PMW3325, Fuhlen G93S vận hành tốt trên mọi bề mặt pad có màu sắc và chất lượng khác nhau và cũng rất chính xác. Thử nghiệm thực tế trong nhiều tựa game phổ biến hiện tại như DOTA 2 hay CS:GO, Overwatch đều đem lại kết quả rất tốt, hoàn toàn chính xác. Sẽ là hơi thiếu xót nếu không kể tới một chi tiết nhỏ mà hữu ích trên G93S, đó chính là bộ feet nhôm cứng rất trơn, cho cảm giác sử dụng cực mượt trên các bề mặt pad mềm.

DareU S100 RGB giá 700 ngàn đồng

Đây là loại chuột chơi game tuyệt đỉnh ở mức giá 700 ngàn đồng, DareU S100 RGB với nguyên mẫu rất giống với sản phẩm IE 3.0 huyền thoại với hình dáng 'công thái học' dành riêng cho người thuận tay phải và kích thước rất to, ôm tay đặc trưng.

DareU S100 RGB được trang bị khá nhiều đèn LED trang trí chạy quanh thân chuột, nhưng cũng không quên những chi tiết nhỏ giúp cho việc cầm nắm sản phẩm được dễ dàng hơn.

Bên cạnh thiết kế hợp lý bắt chước từ IE 3.0 có cải biên một chút theo xu hướng màu mè của thị trường thì điểm nhấn đặc biệt đem đến sự khác biệt cũng như sức mạnh tối thượng cho DareU S100 RGB chính là cảm biến Pixart PMW3310 siêu cao cấp.

Qua thử nghiệm với một số game bắn súng, đặc biệt là CS:GO thì DareU S100 RGB đem lại cảm giác vô cùng thích thú, đặc biệt với một người có bàn tay to và đã sử dụng IE 3.0 từ lâu như tôi. Đơn giản bởi thiết kế công thái học đã quá đặc trưng và khó có thể thay thế được.

Logitech G403 giá 1,6 triệu đồng

Đây là mẫu chuột tầm trung rất được yêu thích của Logitech trong thời gian gần đây, G403 Prodigy có thiết kế công thái học chuyên cho người dùng chuột tay phải, cảm giác khi cầm khá ôm tay, điều khiển mouse rất dễ dàng.

Cảm biến quang học của G403 Prodigy được đánh giá là tốt nhất trên thế giới hiện nay, mang tên Pixart PMW3366 giống như được áp dụng lên sản phẩm cao cấp Logitech G900 Wireless đã ra mắt hồi đầu năm.

Về tổng thể thì chú chuột này có build tốt, nút bấm rất ngon, nẩy, đặc biệt là 2 nút phụ lớn, dễ bấm và có cả nút chỉnh DPI trực tiếp trên chuột. Phần hông chuột có lớp phủ cao su giúp tăng độ bám dính khi cầm lên, tuy nhiên có thể theo thời gian sẽ bị bong ra gây mất mỹ quan đôi chút.

Điều ấn tượng nhất là G403 tạo cảm giác cầm rất dễ chịu, đặc biệt với một người 'tay to' như tôi thì khi gắn thêm tạ thì 'đầm' hơn rất nhiều. Khi chơi thử CS: GO, chú chuột này có độ chính xác rất cao nhờ cảm biến Pixart PMW3366 siêu cao cấp.

Razer DeathAdder Elite giá 1,7 triệu đồng

Loại chuột chơi game của Razer ngay lập tức trở thành hàng hot suốt từ cuối năm 2016 cho tới nay và được game thủ Việt săn đón rất nhiều, thậm chí thời gian đầu còn cháy hàng. Razer DeathAdder Elite thực tế là bản kế tiếp và nâng cấp của Razer DeathAdder Chroma, một tượng đài trong các dòng chuột gaming đình đám nhất của hãng "rắn xanh".

Về cơ bản, Razer DeathAdder Elite gần như không khác nhiều so với phiên bản Razer DeathAdder Chroma tiền nhiệm, nhưng vẫn có những nâng cấp đáng chú ý, đặc biệt nhất là sensor sở hữu DPI thực lên tới 16000 đơn vị, tracking 450 IPS (inch per second) siêu nhanh siêu chính xác và nút bấm Omron có tuổi thọ lên tới 50 triệu lần nhấn.

Cùng với đó là nút cuộn đã được cải tiến mỗi hàng 3 gờ chấm, cho độ bám ngon tay, kiểm soát tốt hơn dòng cuộn có các chi tiết vạch ngang kiểu cũ. Ngoài ra Razer DeathAdder Elite đã được “nhồi nhét” thêm 2 nút chỉnh nhanh mức DPI ngay phía trên của nút cuộn, cho phép người sử dụng có thể thoải mái tùy chỉnh các mức DPI đặt sẵn theo ý muốn một cách nhanh chóng mà không cần phải “sờ” vào Razer Synapse

Zowie BenQ EC1-A V2 giá 1,8 triệu đồng

EC1-A V2 là sản phẩm cực hot của Zowie BenQ, hãng sản xuất chuột rất được giới game thủ ưa chuộng dòng game FPS, đặc biệt là bộ môn eSport CS:GO nói riêng đặc biệt ưa thích! Ở Việt Nam thì cũng không phải là ngoại lệ và rõ ràng loại chuột này nhanh chóng khiến gamer mê mệt.

Sản phẩm này sử dụng sensor quang học Avago ADNS 3310, đem lại sự chính xác tuyệt vời trong thế giới ảo và cùng với đó là bộ nút bấm 'nảy' rất đặc trưng, khiến dân chơi game bắn súng cực thích, đặc biệt với các cú tab, brush.

Trải nghiệm trực tiếp với Counter-Strike: Global Offensive, match competitive thông qua server Faceit 128 tick Đông Nam Á, việc chơi game của tôi khó lòng có thể "nuột" hơn thế. Ở tốc độ DPI 400, sensitivity 2, tốc độ con trỏ 5/10 ở Control Panel, mousepad QcK Natus Vincere, việc spray và kéo chuột khá trơn tru. Vì đang sử dụng sẵn EC2-A phiên bản V1, nên hầu như không có bất kỳ vấn đề gì lạ lẫm khi chuyển sang EC1-A V2 cả, chỉ là chuột hơi to hơn một chút mà thôi.