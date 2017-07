IS xác nhận thủ lĩnh tối cao đã bị tiêu diệt

Phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đưa ra thông báo ngắn gọn xác nhận thủ lĩnh tối cao của tổ chức này Abu Bakr al-Baghdadi đã thiệt mạng, kênh truyền hình Al Sumaria dẫn nguồn thạo tin cho biết ngày 11/7.

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. (Ảnh: AFP)

Al Sumaria dẫn nguồn thạo tin từ tỉnh Nineveh của Iraq cho biết, phiến quân IS đã đưa ra thông báo ngắn gọn xác nhận cái chết của Baghdadi.

Đây là thông tin xác nhận đầu tiên từ phía IS sau khi Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/6 nói rằng, Baghdadi có thể đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Không quân Nga nhằm vào một căn cứ chỉ huy của IS ở ngoại ô thành phố Raqqa, Syria hồi cuối tháng 5.

Khi đó, máy bay tấn công Su-34 và máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-35 của Nga đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào nơi diễn ra cuộc họp hội đồng quân sự của IS ở thành trì Raqqa. Abu Bakr al-Baghdadi được tin là có mặt tại cuộc họp này,

Phía Nga đến nay cho biết vẫn đang xác nhận thông tin qua nhiều kênh khác nhau. Hôm 23/6, người phát ngôn liên quân do Mỹ đứng đầu ở Syria, Đại tá Ryan Dillon, cho biết Mỹ cũng không có bằng chứng cho thấy Baghdadi bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Nga.

Thông tin Baghdadi bị tiêu diệt từng xuất hiện nhiều lần, song sau đó đều được chứng minh là không chính xác.

Trong một diễn biến liên quan khác, hãng tin Sputnik của Nga ngày 10/7 cho biết, các lực lượng an ninh Iraq ở miền Tây Mosul đã tìm thấy tài liệu mật cho thấy, các chỉ huy hàng đầu của IS bị cấm thảo luận về cái chết của Baghdadicủa tổ chức hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến vấn đề này. Tài liệu, được phân phát cho các thủ lĩnh IS cấp cao, cũng nhấn mạnh rằng "IS vẫn sẽ tồn tại ngay cả khi Baghdadi chết".

Minh Phương