Hà Nội phạt 2 triệu một hộ dân vì không diệt trùng trong vùng dịch sốt xuất huyết

UBND phường Mai Dịch, Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt một hộ kinh doanh trên địa bàn 2 triệu đồng do hộ dân không thực hiện các biện pháp vệ sinh, tẩy uế, tiệt trùng trong vùng có dịch.

Hộ dân này kinh doanh trên đường Phạm Văn Đồng, Mai Dịch đã không thực hiện các biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch sốt xuất huyết. Số tiền phạt hành chính 2 triệu đồng là mức phạt tiền cao nhất trong khung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, với khung xử phạt 1-2 triệu đồng.

Theo quyết định, hộ dân phải chấp hành quyết định xử phạt trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt. Quá thời hạn trên, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đang có xu hướng gia tăng. Trong tuần ghi nhận hơn 900 trường hợp SXH. Trong đó, các đơn vị có số ghi nhận cao trong tuần là Hoàng Mai (189, tăng 41 so với tuần trước), Đống Đa (174, tăng 43 so với tuần trước), Cầu Giấy (73, tăng 43 so với tuần trước), Thanh Xuân (69, tăng 30 so với tuần trước), Thanh Trì (65, tăng 14 so với tuần trước), Hai Bà Trưng (60, tăng 15 so với tuần trước), Hà Đông (56, tăng 20 so với tuần trước) Ba Đình (43, tăng 5 so với tuần trước).

Thực tế kiểm tra, giám sát dịch cho thấy tại các cơ sở sản xuất, nhà trọ, công trường xây dựng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết. Vì thế thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung hơn nữa đến những nhóm đối tượng là chủ các cơ sở sản xuất, chủ nhà trọ, chủ các công trường xây dựng, đề nghị những nhóm đối tượng trên ký cam kết sẽ xử lý theo quy định nếu vi phạm các điều kiện về vệ sinh môi trường tại địa phương.

Tú Anh