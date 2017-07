Chủ tịch nước biểu dương đại biểu điển hình của lực lượng cảnh sát

Sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu thương binh, thân nhân liệt sỹ, điển hình tiên tiến lực lượng cảnh sát nhân dân nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Chủ tịch nước tặng quà cho các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Đảng ủy Công an TƯ và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng cảnh sát nhân dân đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp về bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai có hiệu quả các mặt công tác, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho các điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát nhân dân tại buổi gặp mặt

Trải qua hơn 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng cảnh sát nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không quản khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Nhiều chuyên án, vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về hình sự, kinh tế, ma túy... đã được lực lượng cảnh sát nhân dân khẩn trương điều tra, khám phá với tinh thần quả cảm, ý chí chiến đấu kiên cường, sẵn sàng hy sinh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đất nước đang bước vào giai đoạn cách mạng mới trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng lớn, nhưng xung đột sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ, khủng bố quốc tế, các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng tiếp tục gia tăng. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình,” bạo loạn lật đổ với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trong khi đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng còn nghiêm trọng; những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát nhân dân nói riêng đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát nhân dân cần bám sát và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Lực lượng cần tích cực tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, trọng tâm là Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho thân nhân các liệt sỹ tại buổi gặp mặt

Chủ tịch nước nhấn mạnh lực lượng cảnh sát cần thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen,” tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; tổ chức lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người ở các địa bàn, tuyến trọng điểm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan, sai.

Trong năm 2017, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng cảnh sát chú trọng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện quan trọng của đất nước, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới.

Đồng thời, tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông về nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nội bộ đoàn kết chặt chẽ, bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn lực lượng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ Đảng (khóa 11, 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa 12) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy...

Báo cáo với Chủ tịch nước, Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết, trong cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt với tội phạm, lực lượng cảnh sát nhân dân luôn thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, lập nên những thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, để đổi lại thành quả đó không thể không nhắc tới sự mất mát, hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát nhân dân. Chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới đến nay đã có 162 chiến sỹ Cảnh sát nhân dân anh dũng hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm; hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát bị thương hoặc bị phơi nhiễm HIV; hàng nghìn chiến sỹ cảnh sát bị tổn hại sức khỏe khi thi hành công vụ.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao quà tặng đại biểu thương binh, thân nhân liệt sỹ, điển hình tiên tiến lực lượng cảnh sát nhân dân nhân.

