Game sinh tồn siêu dễ thương Tree of Life sắp mở cửa chính thức sau mấy năm trời thử nghiệm

Sau tới 2 năm mở cửa thử nghiệm Early Access rồi Beta thì game online sinh tồn đồ hoạ ngộ nghĩnh đến từ Hàn Quốc là Tree of Life đã công bố sẽ mở cửa chính thức vào tháng 8 tới đây với nhiều cập nhật hấp dẫn. Hiện tại những game thủ quan tâm có thể chơi ngay thông qua hệ thống Steam: http://store.steampowered.com/app/361800/Tree_of_Life/ với giá 14USD, tương đương khoảng 300 nghìn đồng.

Tree of Life: Beginning of a Journey Official Launch Trailer 2017.

Tree of Life là một game online Sandbox với nội dung chơi sinh tồn, tạo cảm giác được "sống" cũng như "tồn tại" một cách chân thật trong thế giới ảo. Tất cả mọi người chơi sẽ được tham gia vào một cộng đồng rất thực với nền kinh tế phức tạp, cuộc sống năng động và yêu cầu game thủ phải giao tiếp, phối hợp với nhau thường xuyên.

Cơ chế điều khiển trong Tree of Life đi theo hướng góc nhìn thứ ba, khá đơn giản và gần như không có gì quá khó khăn với người chơi. Thế giới trong Tree of Life là một thế giới mở rộng lớn, nơi các người chơi cùng trải nghiệm trong chung một server. Dẫu vậy, phần chơi sinh tồn trong Tree of Life lại không thực sự khó khi người chơi có thể dễ dàng tìm kiếm lương thực ngoài bản đồ, tuy nhiên, họ lại sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy khác luôn rình rập.

Trong Tree of Life, người chơi sẽ được lựa chọn tới 24 nghề nghiệp khác nhau. Mỗi nghề nghiệp lại có những đặc tính, cũng như skill riêng giúp cho các người chơi có thể chế tạo được những vật phẩm, trang bị giá trị cho riêng mình. Tất nhiên, người chơi đều có thể học và chuyển đổi giữa 24 loại nghề nghiệp này.

Điều đáng chú ý rằng các nghề nghiệp này lại có độ tương tác nhất định với nhau, ví dụ như nghề thợ mộc đóng vai trò quan trọng trong Tree of Life, và gần như là nghề nghiệp mà mỗi người chơi đều phải học. Điều này đến từ việc thợ mộc có thể chế tạo ra các món trang bị như khuôn đúc cho thợ rèn, thước đo cho thợ may hay chỉ đơn giản là xe đẩy cho người nông dân...