Blade and Soul Việt Nam tung MV đạt hơn 700.000 lượt xem nhưng vẫn bị chê vì... chẳng ăn nhập gì

Mới đây, NPH Garena đã chính thức giới thiệu bản nhạc nền mới dành cho Blade and Soul Việt Nam, đó chính là bài hát Cớ Sao Giờ Lại Chia Xa, được thể hiện bởi nữ ca sĩ Bích Phương. Cũng theo giới thiệu, Cớ Sao Lại Chia Sa được nhạc sĩ Tiên Cookie viết lại lời dựa trên bài hát gốc Where the Wind Sleeps.

MV Blade and Soul: Cớ Sao Lại Chia Xa của Bích Phương

Bên cạnh đó, NPH Garena cũng thực hiện hẳn một MV cho bài hát Cớ Sao Lại Chia Xa, với diễn viên và bối cảnh là chính những nhân vật trong Blade and Soul. Điều đáng chú ý rằng mặc dù MV này được thực hiện khá công phu, thế nhưng có vẻ như nó lại vẫn bị chê từ phía không ít game thủ.

"Thực sự quá thất vọng với lời của bản này. Nếu là một bài hát bình thường thì không sao nhưng đây lại là OST của một game kiếm hiệp cổ trang thì không hợp chút nào. Gì mà cứ anh anh em em, chả có tí gì gọi là "Where the wind sleeps" cả. Hơn nữa, nghe bản Trung và Nhật thấy không sai một nốt so với bản gốc bên Hàn, thế mà không hiểu tại sao bản Việt Nam lại thích làm khác đi, khác rất nhiều kể cả beat cũng khác. Nói thật, mỗi lần nghe lại bài này lại cảm thấy hụt hẫng" - Một cư dân mạng bình luận trên Youtube.

MV này nhận phải không ít gạch đá từ phía cộng đồng game thủ

Một cư dân mạng cũng lên tiếng chê bai: "Thực sự là nghe bản Hàn và bản Nhật rồi, nghe bản Việt thấy thất vọng sao á. Tôi đã kì vọng Bích Phương thể hiện bài hát một cách day dứt, da diết hơn, chứ như thế này chỉ dừng lại ở mức "ổn".

Nếu với 1 giọng hát đặc biệt như bản Nhật, thì cái "ổn" này sẽ tạo màu sắc khác, cảm giác khác cho bài hát, nhưng vì giọng BP nhẹ nhàng bình ổn quá, nó k có cái khác lạ nên sự "ổn" nó thành nhạt nhòa. Còn về lời bài hát, có lẽ Tiên không đủ sức cân bài này. Lời nghe bị ngang, một số đoạn thể hiện cảm xúc rất tốt nhưng những đoạn bị ngang nhiều tương đương, nên vẫn thấy k khen được Tiên. Hơn nữa lời viết đúng kiểu phổ lời lại cho nhạc, nên nhiều chỗ gò ép quá.".

Dù vậy thì MV này vẫn nhận được tới hơn 700.000 lượt xet chỉ trên Facebook

Dẫu vậy, mặc dù nhận phải không ít lời chê bai, thế nhưng MV này cũng đã nhận được tới hơn 700.000 lượt xem chỉ riêng trên trang Fanpage chỉ sau vài ngày ra mắt. Có thể thấy, mặc dù chưa chính thức ra mắt nhưng sức nóng của Blade and Soul tại Việt Nam là rất lớn.