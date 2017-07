Cơ hội tốt cho game thủ Việt chiến Life is Feudal - Game online tuyệt đỉnh

Vào ngày hôm nay tựa game online trung cổ tuyệt đẹp Life is Feudal đã mở cửa thử nghiệm lần tiếp và đợt closed beta này sẽ mở cửa trong vòng 2 tuần.

Vào ngày hôm nay tựa game online trung cổ tuyệt đẹp Life is Feudal đã mở cửa thử nghiệm lần tiếp và đợt closed beta này sẽ mở cửa trong vòng 2 tuần. Rõ ràng đây là cơ hội tốt cho game thủ Việt vào chơi thử, tham khảo thêm tại trang chủ: http://lifeisfeudal.com.

10 Main Features - Life is Feudal.

Trong đợt thử nghiệm này của Life is Feudal, game thủ hoàn toàn có thể làm bất kỳ những gì mà mình muốn như đi xây nhà, khám phá thế giới, craft đồ đạc hay gặp gỡ người chơi khác để kết liên minh, bắt tay xây dựng thế giới mới.

Nếu như bạn chưa biết, Life is Feudal là một game online mang đậm phong cách của tựa game indie đình đám, Don't Starve. Trong game, người chơi cũng sẽ phải làm mọi thứ để có thể sống sót trong thế giới hoang sơ nhưng cũng vô cùng ấn tượng mà Bitbox đã tạo ra.

Life is Feudal có là thế giới mở rộng lớn mà trong đó, người chơi có thể tự do khám phá. Thậm chí, thế giới mở trong Life is Feudal rộng lớn và nhiều nội dung khám phá đến nỗi khiến cho người chơi không nhất định phải PvP với nhau, mà họ chỉ cần đi khám phá các hang động, hay chiến đấu với các quái vật trên bản đồ mà thôi.

Tuy vậy, các màn chiến đấu trong game vẫn hết sức ấn tượng, tuy rằng không phải đặc điểm được chú trọng nhất, nhưng cũng đem lại cho người chơi cảm giác vô cùng chân thật với những đòn đánh có phần nặng nề nhưng đầy sức mạnh, chứ không giống như những tựa game với chi tiết siêu nhiên, khi người anh hùng chẳng khác gì thần cả.