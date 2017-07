Bộ Giáo dục giải đáp hàng loạt câu hỏi "nóng" trong điều chỉnh nguyện vọng

Mỗi thí sinh chỉ được phép thay đổi nguyện vọng một lần. Để giúp thí sinh có những lựa chọn thuận lợi nhất trong xét tuyển, Bộ GD&ĐT đã giải đáp hàng loạt câu hỏi nóng về điều chỉnh xét tuyển nguyện vọng để thí sinh tham khảo.

Thí sinh lưu ý, khi thay đổi nguyện vọng, thí sinh có thể điều chỉnh trường, ngành, thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng, tổ hợp dùng để xét tuyển, chế độ ưu tiên;

Nếu thí sinh không thay đổi chế độ ưu tiên và không tăng số nguyện vọng, có thể thực hiện thay đổi nguyện vọng trực tuyến, ngược lại phải đăng ký thay đổi nguyện vọng bằng Phiếu tại các điểm đăng ký dự thi.

Thời gian đăng ký trực tuyến là từ 15/7 đến hết ngày 21/7; thời gian đăng ký tại các điểm đăng ký dự thi là từ 15/7 đến hết ngày 23/7.

Thí sinh cần hết sức bình tĩnh, nghiên cứu kỹ trong điều chỉnh nguyện vọng

Dưới đây là giải đáp của Bộ GD&ĐT về thắc mắc của thí sinh:

Khi đăng ký dự thi, em đã đăng ký xét tuyển theo đúng nội dung tư vấn của các thầy cô trong trường: chọn ngành phù hợp với năng lực và sở trường, chọn các trường theo 3 nhóm: nhóm có điểm chuẩn các năm phù hợp với năng lực, nhóm có điểm chuẩn cao hơn một chút so với năng lực và nhóm có điểm thấp hơn. Hiện nay em đã có điểm thi tốt hơn một chút so với dự kiến ban đầu của em, em có cần điều chỉnh đăng ký xét tuyển nữa không?

Bộ GD&ĐT: Em đã thực hiện đúng hướng dẫn để có thể trúng tuyển vào trường, ngành phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình. Vấn đề còn lại là em so sánh phổ điểm của năm 2017 với phổ điểm của năm 2016 do Bộ GDĐT công bố, nếu với mức điểm (theo tổ hợp xét tuyển) của em trở lên có số lượng thí sinh tương đồng (hoặc khác nhau không lớn) so với số học sinh năm 2016 có mức điểm đủ để trúng tuyển vào trường, ngành em đã chọn, em hoàn toàn có thể yên tâm và không phải thay đổi nguyện vọng.

Em đã nộp đăng ký xét tuyển từ tháng 4, nhưng chưa đăng ký vào ngành Bác sỹ đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội. Sau khi có kết quả thi, em muốn đăng ký vào ngành Bác sỹ đa khoa của trường Đại học Y Hà Nội thì có được không?

Trả lời: Trước khi quyết định có đăng ký thêm nguyện vọng vào ngành Bác sỹ đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, em cần phân tích phổ điểm của năm 2017 và so sánh với phổ điểm của các năm trước. Khi đã quyết định, em có thể thực hiện bằng 1 trong 2 cách sau:

- Nếu em không thêm nguyện vọng, có nghĩa là sẽ bỏ bớt 1 nguyện vọng đã đăng ký để thêm nguyện vọng vào ngành Bác sỹ đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, em có thể điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến (sử dụng số chứng minh nhân dân và mã truy cập được cấp khi đăng ký dự thi).

- Nếu em thêm nguyện vọng, cần đến điểm đăng ký dự thi (Trường THPT nơi em học) điền thông tin và nộp Phiểu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng.

Lưu ý: khi đăng ký tại điểm tiếp nhận, em cần đọc kỹ thông tin thay đổi nguyện vọng đã được nhập và ký xác nhận; tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, em có thể download trên Công thông tin thi và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://thituyensinh.vn .

Em đã sơ tuyển vào Học viện Hậu cần. Tuy nhiên, do sơ sót em đã đăng ký xét tuyển vào Học viện Hậu cần là nguyện vọng 2 không đúng với quy định của Bộ Quốc phòng. Thầy cho biết em có thể điều chỉnh được không?

Trả lời: Theo quy định của Bộ Quốc phòng, để đăng ký vào các Trường quân đội, thí sinh phải chọn nguyện vọng 1 đối với trường quân đội. Như vậy, nếu em để nguyện vọng vào Học viện Hậu cần là nguyện vọng 2, em sẽ không được xét tuyển vào trường.

Để điều chỉnh thứ tự nguyện vọng của học viện Hậu cần từ NV 2 lên NV1 em thực hiện phương thức điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến, sử dụng số chứng minh nhân dân và mật khẩu đã được cấp khi đăng ký dự thi để truy cập vào hệ thống và chọn chức năng “Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển”.

Có được điều chỉnh lại chế độ ưu tiên?

Sau khi tra cứu dữ liệu của cá nhân trên hệ thống, em thấy chế độ ưu tiên của em không đúng, em có thể điều chỉnh lại chế độ ưu tiên được không?

Trả lời: Em hoàn toàn có thể điều chỉnh được chế độ ưu tiên. Để điều chỉnh, em cần thực hiện các bước sau:

- Điền các thông tin cần điều chỉnh vào Phiếu đề nghị điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (mẫu Phiếu có thể tải từ địa chỉ https://thituyensinh.vn ). Sau đó đến điểm tiếp nhận đăng ký dự thi để nộp Phiếu (thời gian từ 15/7 đến 23/7). Khi đến điểm tiếp nhận, cần mang theo Chứng minh nhân dân, các minh chứng về ưu tiên và Phiếu đăng ký dự thi (Phiếu số 2) kèm theo đăng ký xét tuyển Lưu ý: trước khi điền thông tin cần đọc kỹ hướng dẫn ở mặt sau của Phiếu;

- Cùng với Cán bộ điểm tiếp nhận nhập thông tin điều chỉnh vào máy và ký xác nhận các thông tin nhập vào máy đã đúng với đề xuất thay đổi của mình làm cơ sở để điểm tiếp nhận cập nhật thông tin điều chỉnh lên hệ thống.

- Lên hệ thống để kiểm tra thông tin một lần nữa, trường hợp phát hiện các sai sót so với đề nghị thay đổi của mình phải báo ngay với điểm tiếp nhận.

Việc thay đổi nguyện vọng được thực hiện như thế nào? thời gian điều chỉnh nguyện vọng được quy định ra sao?

Trả lời: Có 2 phương thức điều chỉnh nguyện vọng:

1) Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến:

Thí sinh dùng số chứng minh nhân dân của mình cùng mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi để truy cập vào hệ thống ( https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn ), sau đó chọn chức năng “Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển”.

Lưu ý: thời gian đăng ký trực tuyến chỉ từ 15/7 đến hết ngày 21/7; với phương thức này, thí sinh không được tăng số nguyện vọng so với đăng ký ban đầu và không thay đổi được chế độ ưu tiên.

2) Điều chỉnh nguyện vọng tại điểm đăng ký dự thi (thay đổi NV bằng Phiếu):

Thí sinh điền thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Sau đó, nộp Phiếu này tại điểm đăng ký dự thi và ký xác nhận sau khi rà soát kỹ thông tin ĐKXT của mình đã được nhập vào máy tính.

Lưu ý: Thời gian điều chỉnh bằng Phiếu từ 15/7 đến hết ngày 23/7; Phương thức điều chỉnh này chỉ thực hiện đối với các thí sinh tăng số lượng nguyện vọng so với đăng ký trước đây hoặc thí sinh có nguyện vọng điều chỉnh chế độ ưu tiên.

Bộ GDĐT có quy định: “chỉ được đổi nguyện vọng 1 lần”, Thầy cho biết, Bộ có hỗ trợ gì để giảm thiểu sai sót của thí sinh khi điều chỉnh đăng ký xét tuyển?

Trả lời: Để hỗ trợ cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, tại các điểm đăng ký dự thi (nơi tiếp nhận Phiếu điều chỉnh nguyện vọng) các trường sẽ bố trí cán bộ máy tính để hướng dẫn thí sinh. Ngoài ra, trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ ( https://thituyensinh.vn ) có đăng tải tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng và từ ngày 9/7 đến hết ngày 11/7 thí sinh có thể thực hành điều chỉnh nguyện vọng trực tiếp trên hệ thống.

Lưu ý: Việc thực hành điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 9-11/7, thí sinh sẽ thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển để thao tác thành thạo các chức năng điều chỉnh nguyện vọng. Sau ngày 11/7, hệ thống sẽ khóa và những dữ liệu đã thực hành sẽ bị xóa hoàn toàn. Thí sinh tiến hành điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến từ ngày 15/7 – 21/7.

Em có thể vừa thay đổi nguyện vọng trực tuyến vừa đăng ký thay đổi chế độ ưu tiên tại các điểm tiếp nhận Phiếu điều chỉnh nguyện vọng được không?

Trả lời: Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phương thức điều chỉnh nguyện vọng và chỉ được thực hiện điều chỉnh nguyện vọng 1 lần. Như vậy, nếu đã điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến sẽ không được thực hiện các điều chỉnh bằng phiếu nữa. Trong trường hợp cụ thể của em, có đề nghị thay đổi chế độ ưu tiên, em cần phải điều chỉnh nguyện vọng bằng Phiếu.

Nguyên tắc xét tuyển giữa các nguyện vọng

Cho em hỏi nguyên tắc xét tuyển giữa các nguyện vọng. Ví dụ thí sinh A và B đều đăng ký vào cùng một ngành của một trường; thí sinh A đăng ký nguyện vọng 1 và thí sinh B đăng ký nguyện vọng 4 thì việc xét tuyển thực hiện như thế nào? xét hết NV1 nếu còn chỉ tiêu thì mới xét NV tiếp theo có phải không? Trong trường hợp thí sinh B- NV 4 điểm cao hơn thí sinh A- NV 1 thì thí sinh B có được xét trúng tuyển không?

Trả lời: Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, thứ tự ưu tiên của nguyện vọng chỉ có giá trị với chính thí sinh đó. Còn giữa các thí sinh, việc xét tuyển vào cùng ngành là bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng.

Trong trường hợp cụ thể em nêu, nếu bạn B đã trúng tuyển một trong các nguyện vọng từ 1 đến 3 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 4 nữa. Còn nếu cả ba nguyện vọng trên thí sinh B đều không trúng tuyển, thì sẽ được xét tuyển vào ngành đăng ký nguyện vọng 4. Khi xét tuyển nguyện vọng này, thí sinh A và thí sinh B đều được xét tuyển bình đẳng như nhau, ai điểm cao hơn sẽ được lợi thế hơn.

Em không còn nhớ mã truy cập hệ thống để truy cập khi thay đổi đăng ký xét tuyển trực tuyến, vậy em phải làm thế nào?

Trả lời: Trường hợp không nhớ được mã để truy cập hệ thống, em cần đến điểm đăng ký dự thi và mang theo giấy chứng minh nhân dân và Phiếu đăng ký dự thi (Phiếu số 2) để đề nghị xin được cấp lại.

Em được biết để điều chỉnh đăng ký xét tuyển, cần có số ĐT di động để nhận mã xác nhận (mã OTP). Nếu khi đăng ký dự thi, em chưa đăng ký số điện thoại di động thì em phải làm thế nào?

Trả lời: Sau khi truy cập vào hệ thống (sử dụng số chứng minh nhân dân và mã truy cập được cấp khi đăng ký dự thi), em có thể khai báo lại số điện thoại di động và sử dụng số điện thoại này để nhận mã OTP trước khi xác nhận và gửi thông tin thay đổi nguyện vọng lên hệ thống.

Trường hợp không đăng ký được, em cần tới điểm đăng ký dự thi và mang theo giấy chứng minh nhân dân và Phiếu đăng ký dự thi (Phiếu số 2) để đăng ký số điện thoại.

Khi đăng ký dự thi, em không đánh dấu vào mục “sử dụng kết quả thi để xét tuyển” và em cũng chưa đăng ký xét tuyển. Trong thời gian từ 15/7 đến 23/7 em có thể đăng ký xét tuyển được không?

Trả lời: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành: “Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT”.

Như vậy, nếu chưa đăng ký xét tuyển, chưa đánh dấu vào mục: ”sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ” thì sẽ không được xét tuyển đợt 1. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể tham gia xét tuyển ở các đợt xét tuyển bổ sung hay đăng ký xét tuyển vào các trường xét tuyển bằng kết quả học tập ở Trung học phổ thông.

Hồng Hạnh (ghi)

Nguồn Bộ GD&ĐT