Mang nỏ tự chế đi bắt chuột, không may bắn trúng cổ bạn

Ngày 11/7, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, vừa qua trên địa bàn làng Kạch Lớn I (xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) có xảy ra việc, cháu A.Đ. (SN 2010) trong lúc dùng nỏ tự chế đi bắn chuột đã bắn trúng cổ của cháu Y.P. (SN 2003) khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng 7/7, A.Đ. và A.C. (SN 2006) rủ nhau sử dụng nỏ tự chế để bắn chuột.

Khi cả hai đến đống củi của nhà Y.P. thì phát hiện bên trong có chuột.

Hai cháu A.Đ. và A.C. bên chiếc nỏ tự chế dùng để bắn chuột (ảnh: Hồng Lê)

Lúc này, thấy A.P. đứng chắn đống củi, 2 cháu A.Đ. và A.C. nhiều lần nhắc Y.P. tránh ra chỗ khác nhưng P. không trả lời và cũng không di chuyển.

Thấy vậy, cháu A.Đ. vẫn tiếp tục ngắm bắn con chuột nhưng đường mũi tên đi lệch, trúng cổ Y.P.

Ngay sau đó, Y.P. tự rút mũi mũi tên ra rồi đi vào trong nhà, A.Đ. và A.C. cũng đi về nhà.

Đến 11h cùng ngày, người nhà phát hiện Y.P. hôn mê trên giường, đưa đi cấp cứu nhưng Y.P. đã tử vong.

Từ những tình tiết trên, Công an huyện Tu Mơ Rông tạm dừng điều tra vì cho rằng nguyên nhân Y.P. tử vong là do lỗi bất cẩn của cả hai bên, không do mâu thuẫn từ trước. Gia đình Y.P. cũng yêu cầu cơ quan công an không khám nghiệm tử thi và không khiếu nại.

Phạm Hoàng